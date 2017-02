Tiene la llave para salir

Desde que cogió los bártulos de entrenador y se lanzó a la aventura de dirigir a un equipo en solitario, dejando atrás su faceta de segundo entrenador, nunca ha pasado por una racha traducida en cuatro derrotas consecutivas.

Pero Ñoño Méndez afronta los malos momentos, de la misma manera que los buenos, sumido en una calma que transmite seguridad. Habrá que suponer que la procesión va por dentro, pero cuando hablas con el entrenador del San Fernando terminas convencido de que el equipo solamente atraviesa eso, una mala racha, de donde se puede salir airoso y donde la preocupación no es más que un momento circunstancial.

Abordamos a Ñoño Méndez en el día de descanso del equipo y ante nuestro interés en saber cómo está anímicamente hablando nos comenta que "bien, ya más centrado en el partido de Melilla e intentando subsanar los errores cometidos en los últimos encuentros", añadiendo que "no puedo dejar de reconocer que la situación me preocupa, porque es bien cierto que llevamos cuatro partidos sin puntuar y sin marcar, pero la actitud de los jugadores, sobre todo en los dos últimos partidos que hemos disputado, me llena de convencimiento de que solamente es una mala racha, de la que saldremos seguro".

En cuanto a las explicaciones del por qué el equipo no gana, es explícito al indicar que "porque el fútbol tiene estas cosas. No somos peores que los que ganaban partidos, ni mejores de los que consiguieron hilvanar las victorias que nos han dado los puntos que llevamos. Somos los mismos, pero insisto en que es cuestión de rachas y que, a buen seguro, la mala pasará y no en mucho tiempo".

De estar cuestionado, o de la ratificación de la confianza que tiene la junta directiva en su trabajo mediante un comunicado que se emitió el lunes, sentencia que "es algo también del fútbol. Los entrenadores somos al gusto de unos y al disgusto de otros, pero es algo que llevamos en la mochila. Siempre se alegra uno de los apoyos que recibe en los momentos malos, pero también es consciente de que de esos momentos solamente te sacan tu trabajo, tu esfuerzo y, por supuesto, el de los jugadores".

El pasado domingo puso en práctica una revolución en el once inicial. "El plantel cuenta con 22 jugadores y todos tienen la oportunidad de entrar en el once inicial. Lo que más me gustó de todo ello es que el resto de los compañeros, los que no jugaron, estuvieron al cien por cien con los que sí lo hicieron. Eso dice mucho del gran ambiente que reina y del compañerismo que existe. Son conscientes de que esto hay que sacarlo entre todos y de que las malas rachas hay que saberlas llevar, como las buenas".

Sin quejarse, la plaga de lesionados ha sido un lastre, principalmente en el centro de la defensa, aunque Méndez es claro al decir que "los que están son con los que cuento. Es bien cierto que podemos tener problemas de lesiones al cambiar tanto de escenario en los entrenamientos, ya que un día realizamos las sesiones en césped natural y otro en artificial, pero la temporada es larga y hay que saber adaptarse a los problemas que vengan".

Ñoño Méndez tiene, y ha tenido, en sus manos conseguir la permanencia del equipo azulino. Entre 12 y 15 puntos es lo que separa a los isleños de cumplir el sueño.