El líder no encuentra puerta

El líder de la tabla, el Arcos, no pudo continuar por su senda de triunfos en casa al empatar sin goles ante un coriáceo rival como fue la AD Ceuta en la gélida tarde arcense. El conjunto que ahora dirige Juan Ramón Martín amortiguó el empuje inicial de los blancos y enfrió los ímpetus de un equipo en racha poniendo todo lo que tenía en su haber.

Pese a que el Ceuta salió al partido atacando por medio de Ismael, su jugador más incisivo y peligroso, que forzó un par de jugadas por la banda izquierda que a punto estuvieron de acabar en disgusto para el portal de Fran, fue el Arcos quien pudo abrir el marcador en el minuto 13 por medio de Antonio Sánchez, que remató a centro de David Feito respondiendo el guardameta Pablo, el mejor de los visitantes, con una intervención plena de reflejos desviando el balón a córner.

Podía ser el aldabonazo de los de Jose Herrera para irse sin reparos a por los tres puntos, pero no fue así y hasta el minuto 37 no volvió a disparar a puerta el conjunto arcense, esta vez por obra de Nano en uno de sus acostumbrados tiros desde lejos, pero la pelota salió desviada.

Ismael, en el bando caballa, seguía siendo su jugador más incisivo e incordiante y en el minuto 41 protagonizó una de las jugadas polémicas del partido al centrar un balón que impactó en el brazo del lateral David Feito sin que el árbitro viese intencion.

El descanso puso un poco de tregua en un partido muy peleado en el que nadie daba su brazo a torcer en la parcela ancha, en la que el Ceuta maniataba a los creadores del juego blanco -Melo y Zúñiga-, anulando a los jugadores de banda -Zafra y Juan Gómez- que apenas si desbordaban en alguna ocasión a sus pares.

La sobriedad y el trabajo intensivo de cierre de espacios y presión de los ceutíes siguió por los mismo cauces en la continuación. En el minuto 60 fue cuando el Arcos gozó de sus momentos de dominio más agobiantes cuando Jaime desvió a córner un balón impulsado por David Feito en saque de falta y que se colaba irremisiblemente en el portal.

El Arcos insistía en romper la muralla ceutí pero no era fácil. Los caballas no daban opciones y los atacantes blancos no estaban excesivamente inspirados para batir a Pablo, que volvió a deleitar en el minuto 85 con una escalofriante estirada en un testarazo de Antonio Sánchez a la escuadra derecha que parecía que se colaba irremisiblemente.

Arcos: Fran, Nano, Gabi, Oca, David Feito (Canti, 81'), Dani Zúñiga, Melo, Zafra (Jacobo, 63'), Maqui (Juanca, 63'), Juan Gómez y Antonio Sánchez. Ceuta: Pablo, Chakir, Jaime, Víctor, Aitor, Ernesto, Perita (Youssef, 81'), Borja, Ismael, Villatoro (Nabil, 88') y Javi Navarro (Prieto, 76' ). Árbitro: Alonso Portillo (sevillano). Mostró tarjeta amarilla a los locales Maqui y Antonio Sánchez y a los visitantes Perita, Ernesto, Borja, Chakir, Aitor y Jaime. Incidencias: Partido de la 21ª jornada disputado en el Antonio Barbadillo ante unos 800 espectadores.