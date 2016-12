"Me hablan maravillas del equipo"

El San Fernando Club Deportivo da sus primeros pasos pensando en la segunda mitad de la competición liguera, ya que el primer fichaje considerado del mercado de invierno fue presentado en la sede museo. Se trata de Javi Medina, jugador procedente del Alcobendas que pasó su etapa formativa en las categorías inferiores del Sevilla. Esta etapa la completó con su estancia en el Sevilla C y el Sevilla Atlético. Posteriormente firmó por el Gerena, una de las sensaciones del grupo X de Tercera hace dos campañas, para finalmente la temporada pasada fichar por el Algeciras, donde jugó en Segunda B.

Este año, a pesar de ser una de las pretensiones del equipo azulino durante la pasada pretemporada, tal y como anunciaba el director deportivo del San Fernando, Francisco Arias Sanchís, finalmente se decantó por firmar por el Alcobendas (conjunto del grupo VII de Tercera División). La insistencia del club isleño por hacerse con sus servicios ha hecho que, al final, se decantase por ser el primer refuerzo de invierno del cuadro que dirige Antonio Méndez.

Javi Medina, que estuvo acompañado en su presentación por el presidente del club, Alejandro Zapata, y por el propio Sanchís, afirmó que "han sido muchos los motivos que me han impulsado a firmar por el San Fernando". "El hecho de estar en Segunda División B, conocer a varios compañeros que me han hablado maravillas del equipo, estar cerca de casa y las aspiraciones que hay aquí me han impulsado a tomar la decisión", señalaba.

El jugador, que se desenvuelve en diversas posiciones de la parcela atacante, prefiere, no obstante, "jugar por detrás del delantero centro, aunque también puedo caer a banda". "Lo más importante es jugar y tener la oportunidad de demostrar que no se han equivocado al traerme", sentenciaba.

Javi Medina ha sido compañero de algún integrante del actual plantel azulino. "Coincidí con Antonio Luque en División de Honor de juveniles y, posteriormente, en mi etapa en los equipos filiales del Sevilla con Espinar. En el Gerena fui compañero de Iván Bazán y de Francis", por lo que conoce a varios de los que son ya sus nuevos compañeros en el equipo.

Igualmente se metía a la afición azulina en el bolsillo comentando que "cuando he venido a jugar aquí, a San Fernando, he visto un campo con un número muy importante de aficionados, que se vuelcan con el equipo y eso siempre es gratificante para un jugador". "Creo que aquí, como se está demostrando, se vive mucho el fútbol y el San Fernando es un equipo histórico que siempre es reconocido allá donde va", apostillaba.

En cuanto a su demarcación, profundizaba un pozo más indicando que "soy polivalente y siempre tengo ganas de aprender". "Creo que soy joven (24 años) y que aunque no tengo esa veteranía que te dan los años, sí dispongo de experiencia e intentaré aportar mi granito de arena para conseguir el objetivo de la permanencia", sentenciaba el primer fichaje azulino.