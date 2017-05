Un gran gol de Theo frena al Athletic

Una obra de arte de Theo Hernández frenó en seco al Athletic, que perdió la opción de refrendar su plaza europea tras la derrota del Villarreal y el empate de la Real.

Ambos equipos arrancaron el encuentro contenidos, con tímidas aproximaciones a los dos áreas y en un inicio en el que el Alavés mostró las intenciones de presión por parte de sus hombres más adelantados, que obligaron a Kepa a jugar balones largos. Aduriz tuvo la primera ocasión del encuentro, pero no pudo dirigir un remate de cabeza desde el punto de penalti tras un pase de De Marcos, que acabó en las manos de Fernando Pacheco. El Athletic conseguía superar la línea medular del Alavés con pocos pases, pero no tenía la precisión necesaria en los últimos metros y no pudo irse al descanso con ventaja en el marcador ante un gris Alavés.

Sin embargo, en la segunda mitad, los locales salieron mucho más metidos y Theo Hernández, en el minuto 52, recogió un rechace en el pico del área, después de un saque de esquina, y fusiló la portería rojiblanca con un volea cruzada que se coló por la escuadra. A partir de ahí, el duelo bajó el ritmo con motivo de varias interrupciones y encontronazos entre varios jugadores, y los vitorianos supieron administrar su mínima renta para llevarse los tres puntos ante los de Ernesto Valverde.