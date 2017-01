El 'no gol' y el videoarbitraje

El no gol del Barcelona ante el Betis reavivó ayer la polémica sobre la necesidad del videoarbitraje en el fútbol español, algo que no se implantará al menos hasta la próxima temporada.

La escena ocurrió el domingo a los 77 minutos del partido entre el Betis y el Barcelona, con el equipo azulgrana perdiendo por 1-0. Fue una jugada confusa que acabó con el balón entrando medio metro en la portería bética. Pero el árbitro no lo vio y tampoco pudo recurrirse a las tecnologías porque la Liga no tiene contratado el llamado ojo de halcón, que avisa cuando un balón entra.

De todas las grandes ligas de fútbol europeas, la española es la única que no ha pagado los cuatro millones de euros que cuesta el detector de gol para toda una temporada. Sí lo tienen contratado en Inglaterra, Francia, Italia o Alemania.

La jugada provocó un fuerte debate, amplificado por la magnitud de todo lo que ocurre en torno a un grande como el Barcelona. Así, la prensa catalana habló de "nuevo escándalo arbitral" y "una Liga adulterada" por un error que pudo influir en el resultado final del conjunto azulgrana ante el Betis.

Lo curioso es que el videoarbitraje -que incluye el ojo del halcón y muchos más recursos- provocó serias divisiones durante la prueba realizada en el último Mundial de Clubes. Entonces, no todos expresaron la adhesión a utilizar la tecnología en el fútbol.

"Es muy lento y crea mucha confusión. En la reunión que tuvimos con la FIFA para explicarnos su funcionamiento no escuché mucho, pero a la práctica puedo decir que espero que no se siga utilizando. Para mí no es fútbol", aseguró entonces el centrocampista del Real Madrid Luka Modric.

"El videoarbitraje debe mejorar, crea confusión", añadió Zinedine Zidane, técnico blanco.

Pero hoy sí parece un clamor la necesidad de introducir la tecnología en el fútbol. "La culpa no es del árbitro, no pasaría con el ojo de halcón", defendió Aleix Vidal, lateral del Barcelona. "¿Por qué España siempre es la última en aplicar una tecnología que ya funciona en otros países?", se preguntó el diario Sport.

Los medios españoles aseguraron hoy que el videoarbitraje se aplicará a partir de la próxima temporada en España "de modo experimental". Es decir, se utilizaría en la Copa del Rey, aunque no en la Liga.

El motivo es que no existe tiempo material para formar a todo un cuerpo de "operadores" que se encargarán de estudiar las jugadas durante los partidos y de interactuar con los árbitros. Mientras tanto, el debate continuará durante toda la temporada mientras sigan ocurriendo jugadas como la que afectó al Barcelona.

"Está claro que hay que implantar la ayuda de la tecnología, así se evitarían situaciones objetivas. Y no lo digo porque nos favorezca esta vez, otro día nos perjudicará. Es por el bien del deporte y el arbitraje", concluyó Josep Vives, portavoz del club azulgrana.