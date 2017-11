"Ya gané las 1.000 carreras y ahora voy a por las 2.000"

"Hacía tres años y medio que no venía a Jerez", explicaba Antonio Gallardo, que ha permanecido unas semanas en su ciudad natal poniéndose al día con la familia y disfrutando con ellos, con los que "desde lejos siempre me han apoyado", y es que ya tocaba: "Tenía ganas de visitarlos, tenía ganas". En Jerez se ha reencontrado con José Luis Martínez, "uno de los mejores jockeys de España y uno de mis profesores", subrayaba el jerezano, que ha disfrutado de unos días de vacaciones en compañía de su familia hasta ayer, fecha en la que regresó a EEUU.

-¿Cómo ha encontrado Jerez después de tres años?

-Bien, un poquito cambiada, la verdad. Sobre todo cuando salí del aeropuerto. Pero todo bien, muy contento de estar aquí en casa, me recibieron muy bien, toda la familia fue al aeropuerto con pancartas, la bandera de España... Fue una buena bienvenida.

-¿Ha tenido tiempo de volver a recorrer la ciudad?

-Estos días he aprovechado sobre todo para hacer algunas reuniones porque la familia es muy grande, tengo familia tanto aquí como en Sevilla y he estado más en casa con la familia. No tengo un lugar preferido de Jerez, me encanta mi pueblo y vaya por donde vaya es bonito, tanto la zona vieja como la zona nueva.

-En 2006, con 18 años, se fue a hacer las Américas y diez años después es de los mejores jockeys, si no el mejor, del mundo: el sacrificio mereció la pena pero al principio fue duro...

-Sí, la verdad es que fue bastante duro. Mucha gente dice que tienes que ser buen jockey para conseguir eso; obviamente tienes que ser buen jockey pero también buen deportista y buena persona para hacerte un hueco con tanta gente de diferentes países. Aparte, tienes que tener ganas. Ganas de conseguirlo, de hacerlo porque es bastante duro, no es fácil. Te quitas de todo, de familia, de amigos... Yo lo estaba haciendo más o menos bien en esos últimos años en España y me voy para allá para ser el último de la fila, hay mucha competencia porque vienen jockeys de todas partes del mundo y todos tienen escuelas de jockeys en sus países, antes de salir a correr llevan como tres años metidos en una escuela... Sí, la verdad es que se hizo bastante duro: otro idioma, no sabía inglés, uno lo pasa mal pero te vuelvo a repetir: si lo quieres y crees que vales y tienes la fuerza de aguantar, todo se puede conseguir en la vida. Como yo siempre digo, mi frase es 'querer es poder'.

-Está en lo alto del ránking, ha superado las 1.000 victorias ¿Cuál es su próximo reto, su motivación, su nuevo objetivo?

-La meta mía es siempre tratar de ganar lo que pueda y obviamente tratar de salir por mi propio pie cuando voy a montar porque es un deporte muy arriesgado, es el único deporte en el mundo en el que una ambulancia te está siguiendo detrás. He tenido la mala experiencia de ver a muchos jockeys que se han caído y han quedado mal, alguno ha muerto... Para mí, ganar carreras y salir todos los días para mi casa por mi propio pie eso es un triunfo. Aparte, siempre he tratado de ponerme metas, y mi meta es seguir ganando más: ya gané las 1.000 carreras y voy a tratar de ganar las 2.000, y cuando gane las 2.000 voy a tratar de ganar 3.000. Se trata de dar siempre lo mejor de mí.

(Gallardo sabe lo que dice cuando habla de volver por su propio pie a casa porque en Madrid una yegua casi le parte en dos el hígado).

-Jerez es la ciudad del caballo dice el eslógan, pero ¿no le da pena cómo está el mundo del caballo en la ciudad?

-Totalmente, claro que sí. Ha sido una pena. En mi caso, todo lo que he estado ganando, saliendo en televisión tanto en Estados Unidos como aquí y venía aquí y por esa parte me dolía porque Jerez es el mundo del caballo, que por eso yo lo tengo en la sangre: he visto caballos en la Feria, en Sanlúcar, siempre ha sido el mundo del caballo, había caballos por donde quiera que miraras y ahora veo que se ha perdido eso, claro que da pena. Bastante.

-¿Piensa en un futuro volver a Jerez y seguir ligado al mundo del caballo?

-Ahora estoy activo, tratando de hacer cositas con caballos pero uno nunca sabe. Sé que no puedo ser jockey toda la vida, es un riesgo muy grande y llega un momento en el que el cuerpo no te va a dar a una cierta edad. Uno no sabe, me gustaría retirarme aquí en Jerez, comprarme mi finca, capaz que pueda montar algo, una escuela, no sé... Ahora mismo no puedo decir nada porque soy muy joven todavía.