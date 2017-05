El fútbol de Chiclana afronta un reto doble

Los aficionados al fútbol en Chiclana estaban acostumbrados, en los últimos tiempos, a ver a sus dos equipos grandes competir en la misma categoría. Hace dos temporadas que eso no se produce y ahora vuelve a surgir la oportunidad, aunque no se antoja nada fácil. El Chiclana Industrial está a un punto de certificar su ascenso a División de Honor, tras una campaña muy regular en la que han conseguido mantener el liderato, no sin complicaciones y sin esfuerzo, pues todavía están en la pelea a falta de una jornada y con el Trebujena pisándole los talones. Solo necesitan un punto frente al Guadiaro para llegar al lugar que se han ganado a pulso, tras descender a Segunda Andaluza hace dos años y lograr subir a Primera de inmediato. Ahora tienen en su mano cantar otro alirón que bien merecido se tienen la afición y el conjunto rojinegros.

En el otro lado de la ciudad las habas que se cuecen son diferentes. Al Chiclana le está costando la vida salir cada semana al campo de juego e intentar conseguir puntuar de tres en tres para amarrar pronto la permanencia. Lo cierto es que cuenta los últimos cuatro partidos por derrotas y no gana desde hace más de un mes. Tampoco empata, es un equipo de extremos; o gana o pierde. Su último empate fue sin goles en casa del Ciudad de Lucena a mediados de marzo. El equipo es el mismo que hace dos meses pero el vestuario ha entrado en una dinámica negativa de la que le está costando salir. Lo que se practica en los entrenamientos no sale en los partidos, las jugadas ensayadas no acaban de materializarse y la falta de gol es algo que arrastran desde cursos anteriores. Y para una vez que marcan dos tantos, como hicieron en Conil el pasado domingo, les remontan y encajan el doble.

A todo el mundo chiclanista le consta que José Antonio Neva está haciendo todo lo posible por reconducir esta difícil situación y el compromiso de los jugadores con el club es indudable, pues la mayoría son veteranos en sus filas o se han criado en la cantera blanca. Tampoco se ha cuestionado la valía del chipionero como entrenador ni la capacidad de los futbolistas para competir y mantener al equipo en División de Honor. Por tanto, el problema es otro. Más parece que la parcela psicológica ha sido anegada por este bucle negativo en los resultados, al que se espera poner remedio en las tres jornadas que le quedan al curso liguero.

En teoría tienen mucho a favor para salvar la temporada viendo el calendario que le queda por disputar: dos partidos en casa con rivales que no se juegan nada (el San José ya ha hecho los deberes y el cierre de curso será frente al Almodóvar del Río, descendido matemáticamente desde hace varias jornadas) y una visita a Jerez que sí les puede complicar las cosas y hacer que el Chiclana tenga que jugársela a una carta en la última jornada. El Xerez va tercero, empatado a puntos con el cuarto, el Estrella San Agustín, y solo ascienden a Tercera los tres primeros, por lo que el bloque azulino también necesita sumar y aprovechar que sus perseguidores se enfrentan al segundo clasificado, resultado que influirá directamente sobre los jerezanos. Y aunque ya no tuvieran ningún objetivo que conquistar, el Xerez no es precisamente un equipo "amigo", por lo que no va a regalar nada al Chiclana en la visita a su feudo.

Viendo el panorama se antoja complicado imaginar al Industrial y a los blancos jugando de nuevo en la misma categoría, en este caso la superior, la que los rojinegros ya acarician con los dedos y la que los del Municipal tendrán que defender hasta el último minuto. Sería lo ideal para la afición chiclanera, que, sin duda, sí que es de Honor.