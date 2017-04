Una fiesta por adelantado

A la vuelta de vestuarios el conjunto de Baldomero Hermoso Mere salió más enchufado, consciente de que no podía dar la de arena ante los suyos en la vuelta al Carranza. Manu Vallejo, Paco Olano y Pejiño tiraron del carro para que una internada típica del chiclanero -cada vez recuerda más a su padre, el ex del Chiclana CF Javi Vallejo- la rematara David Toro. Casi sin tiempo para celebraciones en las gradas, Pejiño hizo una diablura para zafarse de varios adversarios y colocar el esférico lejos del alcance de Rafa Garrido. Golazo.

El ascenso a Tercera División está en manos del Cádiz B, bien sujeto pero aún no puede guardarlo como un tesoro que ha tardado dos años en llegar desde el vergonzoso último descenso de 2015. El equipo amarillo hizo ayer los deberes en un Ramón de Carranza que vibró con la segunda parte de los suyos, aunque Xerez Deportivo, Ciudad de Lucena y Estrella San Agustín ganaron sus compromisos y aplazan el salto de categoría del filial. A pesar de la fiesta que se montó sobre el césped y de que el club anunciaba en su web la consecución del ascenso, la realidad es que el Cádiz B necesita sumar un punto o que la próxima jornada Xerez Deportivo, Ciudad de Lucena o Estrella de San Agustín no ganen su encuentro.

El club anuncia en el videomarcador un ascenso falso

El Cádiz B está a muy poco del retorno a Tercera, pero la realidad es que aún no lo ha logrado. Si el filial no puntúa en los cuatro partidos que quedan y se producen cuatro victorias de Xerez, Ciudad de Lucena y Estrella San Agustín, los cuatro equipos acabarían empatados a 74 puntos -con el San Fermín por debajo porque habría perdido los duelos que le faltan con Ciudad y Estrella- y de ese cuádruple empate el filial amarillo sería el cuarto, por lo que no subiría. No se entiende y es una falta de respeto hacia los rivales que ayer en el videomarcador del Carranza se anunciara la consecución de un ascenso que aún no se ha producido matemáticamente.