Un fiel rojiblanco

El defensa del Recre Enrique Rodríguez Leiva, Kike, estima que el próximo rival, la UD Roteña, ante la que los rojiblancos se miden el domingo a partir de las 12:00 horas en un desplazamiento que les llevará al Arturo Puntas Vela, "es un equipo con buenos futbolistas, un plantel al que tenemos que conseguir incomodar, imponer nuestra estrategia de partido largo, en el que ellos no se sientan a gusto". El jugador recuerda que los portuenses consiguieron ganar 2-0 en la ida (Manu Domínguez marcó en el 10' y Rafi Cruz en el 77') pero espera ahora un choque complicado en el que "hay que mantener intacta nuestra portería, pues doy por hecho que marcaremos al menos un gol, con lo que conseguiríamos nuestra primera victoria a domicilio".

El futbolista, de 31 años, constituye todo un ejemplo de recreativismo: aunque vive en Almería, donde trabaja como legionario, no duda en emprender los 440 kilómetros que le separan de El Puerto de Santa María para ayudar a sus colores, una práctica que comenzó en el último tramo de la campaña anterior, respondiendo a la propuesta del entonces técnico, Carlos Camacho, para que ayudara a conseguir el objetivo de la permanencia.

La longitud del viaje aumentó el domingo su malestar por la decisión del colegiado Odero Martínez de suspender el encuentro que debía medir al Recre con el San José Obrero tras comprobar las consecuencias de las lluvias sobre el estado del campo. "Yo quería saltar al rectángulo pero después, pensándolo más en frío, te das cuenta de que nos beneficia el aplazamiento. El San José Obrero está más acostumbrado al tipo de movimientos a los que obligaba el césped. Ellos gustan de desplazar balones arriba en busca del delantero y esperar a segunda jugada, tornándose muy rocosos si se adelantan en el marcador y después se encierran", reflexiona Kike, poniendo en valor el trabajo que efectúa Félix, uno de los colaboradores del Recre, para mantener un terreno que "sin él, sería un patatal".

Kike, que debutó en el Racing el 8 de Febrero de 2009, en un duelo contra el Polideportivo Ejido, en Segunda B, y que después ha militado en escuadras como Pozoblanco, el propio Recre, en una etapa anterior, o Guadalcacín, considera que la temporada rojiblanca tiene dos partes: una primera, que se extiende desde el inicio hasta el partido contra el San Fernando B, inclusive, caracterizada por un juego en el que se primaba el toque y el estilo por encima de los resultados, y una segunda, que principia en la jornada 20, cuando se recibe al Chiclana, en la que se decide apostar por el pragmatismo en virtud de la decisión adoptada en una reunión del cuerpo técnico y la plantilla tras la derrota ante el filial isleño y la delicada situación que se vivía en la tabla.

El lateral derecho rojiblanco, que señala encontrarse al 70% de su capacidad física ("me moví al inicio con dolores por problemas en los isquios, tuve que parar dos meses y hasta hace pocas jornadas no he empezado a encontrarme mejor"), confía en que el club se mantendrá en Primera Andaluza. "Ahora estamos compitiendo y podemos ganarle a cualquiera. Hay jugadores como Rafi Cruz, Víctor o Kevin que andan sobrados para la categoría y efectivos como José Serrano que, si bien muestra más intermitencias, dará que hablar dentro de dos temporadas", analiza el defensa, que juzga clave "ganar los duelos que nos quedan por disputar en el Marcos Monge".