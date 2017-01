Por errores propios

Dolorosa derrota a domicilio del San Fernando ante un rival que llegaba muy necesitado a la cita. Tras un primer tiempo en el que los almerienses salieron en tromba y se fueron con dos goles de ventaja, el equipo de Méndez mejoró en la reanudación y mereció mejor suerte de cara a puerta. Sin embargo, El Ejido 2012 se defendió con orden y sentenció con los tantos de David Fernández y Javilillo.

Tras el pitido inicial, el conjunto local salió más mentalizado al terreno de juego y consciente de la importancia de los tres puntos. Ya en el primer minuto, Darío Guti pescó un balón en largo por la banda derecha y cedió a Samu Corral, que golpeó desde la frontal del área. El cancerbero Salva, no obstante, atajó el balón con seguridad. El Ejido 2012 encontró el premio del gol en el minuto 11. Tras una nueva jugada asociativa entre Darío Guti y Samu Corral, éste último fue derribado en el interior del área y el colegiado no dudó en señalar la pena máxima. Fran Oller fue el encargado de ejecutar el lanzamiento desde los once metros y puso el 1-0 en el marcador.

Ya al cuarto de hora de juego, llegó la primera y única aproximación de los isleños en el primer tiempo. Tras una falta ejecutada desde la derecha por Francis, el balón le cayó en boca de gol a Herrero, pero García se hizo grande bajo palos para evitar el disparo bocajarro. En el rechace posterior, Espinar tampoco supo mandar el balón al fondo de las mallas cuando lo tenía todo a su favor desde la frontal del área pequeña.

Acto seguido, además, llegó un mazazo para la parroquia almeriense, ya que Darío Guti tuvo que ser sustituido por lesión. A partir de ahí, las acciones atacantes menguaron, aunque El Ejido 2012 golpeó en la siguiente que tuvo. En el 38', Oller se plantó en el mano a mano ante el portero García y, en el rechace posterior, Dani Cara dribló al cancerbero y marcó a placer para poner tierra de por medio en el marcador. Pudo ser peor para los isleños, ya que en el 42' Dani Cana se encontró un rechace y disparó desde la frontal, pero el balón, por fortuna, dio en los dos palos y no acabó entrando.

Tras el paso por vestuarios, el San Fernando salió mucho mejor y tuvo ocasiones para meterse en el partido, pero le faltó acierto. Los locales, mientras tanto, sí supieron materializar sus ocasiones y sentenciaron el choque. El primero en probar fortuna fue Espinar tras un centro desde la izquierda de Luque, pero su remate se marchó por encima del larguero. De nuevo Espinar lo intentó acto seguido tras otro centro, esta vez desde la derecha de Zelu, aunque la defensa desvió el esférico a córner. Otra acción clara llegó en el 59', después de que Iván Bazán se internara por la izquierda, pero Emilio Cubo llegó 'in extremis' y le rebañó el balón para mandarlo a córner cuando el futbolista visitante ya estaba en la frontal del área pequeña.

Los almerienses, por su parte, golpearon en la primera que tuvieron. Tras un saque de esquina, Gabri peinó al segundo palo y ahí apareció David Fernández para poner el 3-0. El gol fue un jarro de agua fría para un cuadro isleño que mereció mejor suerte.

Gerrit, en el 66', se inventó un zapatazo desde tres cuartos de cancha que mandó García a córner con una magnífica intervención. El siguiente en intentarlo fue Francis, que hizo una buena acción individual y finalmente Álvaro, bien colocado, logró desviar el disparo del jugador visitante. De este modo, las ocasiones fueron sucediéndose para un San Fernando que se mostró desacertado de cara al gol.

Ya en los últimos instantes, Javilillo redondeó la goleada con un remate ajustado al palo derecho tras un centro de Samu Corral. Al final, los de Méndez regresan a San Fernando con una dolorosa y abultada goleada que le deja en tierra de nadie.

García HH

Álvaro, 70' H

Emilio Cubo HH

Admonio HH

David Fdez. HHH

Ocaña HH

Gabri HH

Dani Espinar HH

Javilillo HHH

Fran Oller HHH

Segura, 52' HH

Darío Guti H

Dani Cara, 22' HHH

Samu Corral HH

Salva H

Mario H

Rubén H

Regino HH

Luque H

Gerrit HH

Jorge Herrero H

D. Martínez, 46' HH

Iván Bazán HH

Francis HH

Javi Medina H

Zelu, 46' HH

Espinar H

Carralero, 64' HH

Árbitro: Gallego Gambín (murciano). No influyó en el resultado.

Tarjetas: Amarillas a Gabri, Álvaro y Ocaña, por parte de El Ejido 2012; y Rubén, por el San Fernando.

Goles: 1-0(11') Fran Oller, de penalti. 2-0 (38') Dani Cara. 3-0 (63') David Fernández. 4-0 (88') Javilillo.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 22ª jornada de Liga en el grupo IV de Segunda División B. Cerca de 1.000 espectadores en las gradas del estadio Santo Domingo.