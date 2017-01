Un equipo que marca tanto como recibe

Si por algo se caracteriza el Elche es por ser un equipo que tiene facilidad para marcar goles pero también para recibirlos. Lleva 27 a favor, los mismos que atesora el Cádiz (los dos con 1,4 de media). La diferencia con el equipo amarillo es que mientras los hoy visitantes han recibido 18 tantos -un promedio de casi uno por encuentro-, los locales presentan un balance de 26 dianas en contra -1,3 por envite-. La capacidad de los ilicitanos para anotar y su aparente fragilidad defensiva es la causa de que en muchos de sus encuentros los goles caigan de un lado y de otro. El ejemplo más claro es el 4-4 con el que terminó el partido entre el Elche y el Nástic de Tarragona a comienzos del pasado mes de octubre.

El conjunto entrenado por Alberto Toril ha perforado la portería contraria en 15 ocasiones en los nueve partidos que han tenido como escenario el estadio Martínez Valero, lo que supone un promedio de 1,6. Sin embargo, ha recibido un total de 13 en su terreno -1,4 por partido-. Eso significa que el Cádiz debe estar muy atento en las labores de corte defensivo y no olvidarse de apretar en ataque para hurgar en la herida de la supuesta inseguridad de la zaga anfitriona.

Especial vigilancia merece Nino, máximo goleador del cuadro alicantino con 6 dianas. Eso sí, la mitad de los que lleva Alfredo Ortuño. El delantero franjiverde es el jugador de su equipo que más veces dispara a puerta con 21 tiros, los mismos que acumula su compañero Hervías.

Mejorar en defensa no es la única asignatura pendiente que tiene el Elche. Otra, no menos importante, es ganar dos partidos consecutivos en el actual campeonato liguero, algo que aún no ha logrado cuando está a punto de expirar la primera vuelta. Hoy afronta una nueva oportunidad después de vencer (0-1) en la anterior jornada en el campo del Reus. La falta de regularidad en los resultados le impide ocupar plazas más altas en la clasificación, aunque en principio no peligra el objetivo de la permanencia en Segunda División A, el que ha establecido el club alicantino al igual que la mayoría de los equipos de la categoría de plata -entre ellos el Cádiz en condición de recién ascendido- como punto de partida para después fijar metas mas ambiciosas.