Una entrada agónica en cuartos

La defensa permitió a España entrar con ventaja en los diez último minutos de partido (24-25), que pudo ser mayor si el portero Maik Santos (dos paradas a lanzamientos de penalti de Valero Rivera y Víctor Tomás) no lo evita. El choque entró en el tramo final con empate (26-26), un tiempo que quedó condicionado por la exclusión del brasileño Guilherme Toledo y que permitió encontrar a España, por fin, el camino para superar a Brasil.

Fue un respiro que pareció ajustar definitivamente el punto de mira de los internacionales españoles, aunque no así la defensa de los Hispanos . De se modo, los siguientes minutos fueron un intercambio constante de goles.

Aunque el mayor problema de España no estuvo en defensa, sino en ataque, donde los de Jordi Ribera, atenazados por el buen arranque del meta brasileño César Almeida, que atajó cinco balones en los primeros diez minutos, falló lanzamientos como nunca lo había hecho antes.

El problema que se agravó con la presencia en el flanco derecho de la defensa española de Dujshebaev, un jugador que no acostumbra a defender, dada su menor envergadura. No tardó tal circunstancia en costar la exclusión al español, que tuvo que recurrir a los agarrones para intentar frenar a un jugador que le supera en kilos y en centímetros.

Superioridad numérica que España no desaprovechó para lograr un renta de dos goles (26-28), la máxima de la que gozaron los de Jordi Ribera, a menos de un minuto para el final, que condenó a Brasil a quedarse, una vez más, a las puertas de los cuartos, como ya le ocurrió en los dos últimos Mundiales.

Francia, Eslovenia y Noruega rematan tras la reanudación

Además de España, otras tres selecciones se encuentran ya el cruce de cuartos de final del Mundial después de la primera jornada de octavos: Francia, Noruega y Eslovenia. No hubo sorpresas. Los primeros y segundos clasificados de los Grupos A y B pudieron con sus respectivos emparejamientos (los clasificados en cuarta y tercera posición en la primera fase). En el primer choque de la tarde, Francia no tuvo problemas ante Islancia (31-25) en un encuentro cuya primera mitad sí estuvo disputada, no así en el periodo después del descanso. La selección gala se fue un punto arriba al término del primer tiempo, pero pronto alcanzó la diferencia de seis tantos que mantuvo hasta el final. Algo similar sucedió en el Noruega-Macedonia (34-24), encuentro en el que los nórdicos consolidaron una cómoda ventaja en el marcador según fueron avanzando los minutos de partido. Tampoco se dejó sorprender Eslovenia ante Rusia (32-26), en un choque en el que el combinado balcánico acabó la primera mitad con dos tantos abajo. El equipo esloveno tomó las riendas tras la reanudación y fue estableciendo una diferencia cada vez más insalvable.