No hay enemigo pequeño

La victoria siempre es el objetivo en cada partido y ahora el reto prioritario del Cádiz es derrotar al Mirandés en casa para que el punto sumado en Mallorca "sea bueno", señaló ayer en la Ciudad Deportiva de El Rosal entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, en la previa del encuentro contra el cuadro castellano leonés que se disputa esta tarde.

El técnico indicó que el equipo se halla "en una buena dinámica", aunque recalcó la necesidad de "no relajarse". Apostó por "mantener la misma intensidad que nos ha llevado hasta aquí" para seguir sumando puntos.

La dos citas más inmediatas del Cádiz son contra el Mirandés y el Getafe, es decir, contra un equipo de la zona de abajo y ante un rival instalado en la parte de arriba de la clasificación. A juicio de Cervera, "son igual de importantes los dos partidos porque el objetivo es llegar cuanto antes a los 50 puntos. Contra uno es poder dejarlo más lejos contra y luchar con el que está arriba".

El conjunto amarillo afronta el choque contra el Mirandés con un problema importante en la media a causa por las obligadas ausencias de Garrido -lesionado- y Eddy Silvestre -sancionado-. El entrenador sólo tiene dos centrocampistas disponibles, Abdullah y José Mari, y el roteño aún no está en plena forma. "José Mari está para los minutos que está. Hay algún jugador con el que hemos hablado y para que haga las funciones de mediocentro". Como es lógico, el preparador cadista se reservó el nombre aunque dio un par de opciones y quizás se guardó alguna más. "Servando es una posibilidad para reforzar esa zona, pero hay otra que es Carpio, que ya jugó ahí en el Alavés en alguna ocasión. Son opciones que pueden surgir a través del partido".

De adversario que hoy pisa el césped del estadio Ramón de Carranza apuntó que "es un equipo diferentes, defiende con pocos hombres y atacan con muchos. Si están mal se le puede hacer daño, pero si están cómodos puede ser un rival muy peligroso. Es un rival al que hay estudiar muy bien y tratar de manejar".

El Cádiz no jugará con el recuerdo de lo que pasó en la primera vuelta, cuando perdió tras ser perjudicado por el árbitro. El entrenador dijo que "ha pasado mucho tiempo, son cosas del fútbol y el Mirandés no fue el culpable". El deseo de ganar es por el premio de los tres puntos.

Akexte es el único de los tres jugadores llegados en el mercado de invierno que no tiene posibilidades de participar hoy a la espera de que coja un estado de forma óptimo después de ocho meses de baja.

El técnico fue preguntado por los tres recién llegados. "Iván Malón refuerza el lateral derecho y compite con Carpio. Imaz es parecido s a los jugadores de banda pero para usarlo más por dentro. Aketxe nos hace falta por el balón parado, y el último pase. Antes o después cogerá el estado de forma, lo importante es que no tenga molestias".

La salidas contabilizadas en enero obedecen a la lógica. "Era gente con pocos minutos, se habló con ellos y era la mejor opción. Las llegadas eran las que estaban previstas para esos puestos. En la parte que me toca tengo mi responsabilidad en los movimientos. Tengo la sensación de que se me escucha. Me preguntan todo".

Las bajas marcan la convocatoria para el duelo contra el Mirandés, pero Cervera no ocultó que cuando estén disponibles todos los jugadores la elaboración de cada lista "será un problema por rendimiento. El que vea está mejor será el que juegue. Ahora se trata de subir el nivel de competitividad".

Aitor fue titular en Mallorca pero empezó en la banda izquierda y después se movió a la derecha. "Pusimos a Aitor en la izquierda para buscar su mejor versión y colocamos a Álvaro en la derecha porque ahí también lo puede hacer bien. No nos gustó cómo iba la cosa y se les cambió de banda.

Para la derecha el míster tiene dónde elegir (Salvi, Imaz, Aitor, Nico...). En la izquierda la situación es más clara porque "Álvaro nos da lo que queremos". Añadió que en la derecha depende del partido. En una de las dos bandas hay que buscar más posibilidades más porque si no eres previsible".