Un empate triple puede condenar aún al Recreativo

El Recreativo Portuense recibe mañana al Trebujena con la intención de cerrar matemáticamente, de una vez por todas, la permanencia. Sólo hay una circunstancia por la que los portuenses pudieran descender: que Sanluqueño B y Jédula queden por delante en la tabla de un triple empate a 37 puntos entre Recreativo, San José Obrero y Estella, circunstancia en la que el conjunto rojiblanco sería el perjudicado en la liguilla particular entre ellos al sumar tres puntos por cuatro del Estella y 10 del San José Obrero. De las 59.049 combinaciones posibles, solo tres (0,005%) son adversas para el conjunto de El Puerto. Con un punto en los tres choques que les restan, los portuenses desecharían ese peligro.

El lateral derecho Kike es claro al afirmar que la plantilla "está dolida por la derrota en Estella del Marqués y quiere cumplir ante el Trebujena y dar una alegría a los aficionados". Kike, que llegó a competir en su día con el Racing en Segunda B, se incorporó al equipo en la jornada 29ª, cuando se recibía al Sanluqueño B, a petición del técnico, Carlos Camacho. El futbolista, militar profesional desde 2013, presta sus servicios en Almería, desde donde acude los viernes a El Puerto para entrenar y disputar los partidos.

"Mi trabajo me facilita mantenerme en buena condición física y quería apoyar al Recre. Me siento bien en el campo, pensé que me encontraría peor", explica el lateral. El jugador considera que el Recreativo "tiene efectivos para haber concluido más arriba el campeonato" y señala no entender qué ha sucedido en las jornadas anteriores para que no se haya producido dicha coyuntura.