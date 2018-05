Un empate trepidante

El Barça jugaba mejor con diez que con once y el Real Madrid no se encontraba. Los azulgranas después del gol anotaron otro, anulado por fuera de juego previo de Rakitic, y Messi tuvo una muy clara ante Keylor Navas (70') que salvó el meta costarricense.

El Barcelona pescó ante el ritmo frenético que adquirió el partido en los primeros minutos del segundo tiempo. El Madrid, curiosamente, no se sentía bien jugando con uno más y los azulgranas, con uno menos, midieron cada una de sus salidas en ataque.

No hubo más noticias del Barça prácticamente en el primer tiempo. El Madrid jugaba y los azulgranas estaban muy erráticos, pero apenas hubo más ocasiones, más allá de un remate de Benzema en el minuto 40 que salió fuera. En los últimos minutos del primer tiempo, el partido se enredó con una serie de entradas, como una de Bale como Umtiti, hasta que en el tiempo añadido Sergi Roberto fue expulsado por una acción ante Marcelo, el Barça se quedó con diez y con 45 minutos por delante, el escenario ya era otro.

Al Barça le hizo mucho daño ese gol y prácticamente no se levantó durante todo el primer tiempo. El centro del campo del Real Madrid dominó la situación a partir de entonces, Marcelo campaba a sus anchas por la banda izquierda ante la falta de coberturas de Coutinho, mientras Benzema y un motivado Cristiano Ronaldo estaban muy presentes en ataque.

Puso Ernesto Valverde a su equipo de gala, el que goleó al Sevilla en la final de Copa ofreciendo un fútbol de muchos quilates, y Zinedine Zidane no se dejó nada en la recámara a tantos días vista de la final de la Liga de Campeones.

Hernández Hernández no satisfizo a nadie

No tuvo un buen día Hernández Hernández, el encargado de dirigir con el reglamento en la mano el Barcelona-Madrid. El árbitro grancanario cometió errores de bulto y desde el principio comenzó a dejar dudas sobre su criterio para distribuir las tarjetas, como en una dura entrada de Rakitic a Casemiro. Posteriormente, aún en la primera parte, hubo una entrada alevosa de Bale a Umtiti por detrás merecedora al menos de amarilla, si no de roja. No fue amonestado, y sí vio la amarilla en la segunda parte. Antes del descanso expulsó a Sergi Roberto por clara agresión a Marcelo, que lo provocó. También se tragó la falta de Luis Suárez a Varane previa al 2-1 de Messi y un penalti de Jordi Alba a Marcelo, al que propinó una patada derribándolo.