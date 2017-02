Un elogio a Nadal

Fernando Verdasco alabó a Rafa Nadal y Roger Federer, últimos finalistas del Abierto de Australia, señalando que son dos jugadores a quienes "es bastante difícil dar por muertos", a lo que añadió que "los jóvenes de ahora no están al nivel de los jóvenes" de su generación, ya que "Nadal ganaba Roland Garros con 18 años y los de ahora, con 23, se quedan en cuartos de final".

"¿Cuántas veces hemos enterrado a Federer y ha vuelto a resurgir? Es bastante difícil dar por muertos así como así a jugadores con la capacidad técnica, física y mental de Federer o Nadal, que si no son los dos mejores jugadores de la historia están sin duda entre los cinco mejores. Con Rafa, personalmente siempre he creído que va a seguir optando a ganar Grand Slams hasta que no diga que deja de jugar", reflexionó Verdasco.

El tenista madrileño agregó que "en los últimos años no ha habido un gran cambio generacional" en el circuito mundial. En este sentido, indicó que hay "jugadores jóvenes, como Thiem, Kyrgios o Zverev, que están destacando más", pero los que "realmente se reparten las victorias siguen siendo los treintañeros o casi treintañeros". "Djokovic y Murray, que han ganado todo durante los últimos años, tienen casi 30, Nadal ya los tiene, Federer 35...", enumeró.

En cuanto a las opciones del jugador de Manacor para el próximo Roland Garros, Verdasco cree que estará ahí, entre los mejores. "No sé si es el máximo favorito, pero sí de los máximos. Al nivel de Rafa están Djokovic o Wawrinka, los mejores sobre tierra. Los partido se deciden en pocos puntos. Igual Nadal no es el maximísimo favorito, como hace cuatro o cinco años, pues Djokovic, si está al cien por cien, ha demostrado que puede estar al mismo nivel en tierra. Pero si Rafa consigue estar física y mentalmente a tope va a ser uno de los que más opciones tenga de ganar, sin duda", calibró.

En cuanto a sus objetivos para la temporada, el madrileño explicó que intentará rendir como "en la primera semana del año en Doha", donde "jugó a un gran nivel". "Estuve a punto de ganar a Djokovic y meterme en la final (dispuso de hasta cinco bolas de partido ante el tenista serbio). Ése es el nivel que debo tener durante el máximo número de torneos posibles. Ahí estará la clave para mirar el escalafón cuando finalice el año y estar más alto", avanzó.