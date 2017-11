Un ejemplo dentro y fuera del campo

Muchos aficionados del fútbol encuentran en sus equipos a héroes cotidianos, en la mayoría de los casos equivocadamente, pero a veces coinciden personas que son grandes ejemplos tanto en el césped como en su vida diaria. Uno de ellos es David Montero, que regresó al Chiclana Industrial tras ocho meses destinado en Somalia. Su trabajo como militar le llevó a tierras africanas para combatir la piratería marítima, que todavía sigue campando a sus anchas en las costas somalíes.

David no tiene miedo, a pesar de jugarse la vida en cada destino. En febrero colgó las botas para poner rumbo a su nuevo destino, misión que afrontó como una nueva aventura. "La verdad es que mi trabajo de mecánico naval lo veo como otro cualquiera, aunque reconozco que mi familia sí se preocupa muchísimo cuando conocen los sitios a los que me envían". Y, como era de esperar, el mediocentro rojinegro no descansa ni en vacaciones: "Aprovecho este tiempo para construir mi casa", admite sonriendo. Centrándonos en la parcela deportiva, David cuenta que fue el propio Industrial el que le pidió ayuda para jugar en esta categoría tan competida y él aceptó encantado. "A pesar de la competencia que tengo en mi posición por la gran plantilla que tenemos este año creo que puedo aportar mi experiencia para gestionar el juego con mis compañeros centrocampistas, ya que es una posición que te permite elaborar jugadas y eso es más divertido que cuando estaba de central", reconoce. Destaca por encima de todo lo fácil que es trabajar con Jesús Heredia o Javi López, "aunque todos somos una piña y eso siempre hace que esta afición que tenemos al fútbol sea muy divertida".

Sobre los últimos resultados obtenidos, el chiclanero recuerda especialmente la goleada que le metieron al Ciudad Jardín, "porque por fin se materializaron todas aquellas ocasiones que se nos habían quedado en el tintero en partidos anteriores y, al sentenciar pronto el partido todo se hizo muy cómodo". Mirando lo apretada que está la clasificación, en la que once equipos se encuentran en un abanico de solo cinco puntos, cualquiera de ellos pueden aspirar a todo. "Si tienes buena suerte y ganas dos partidos seguidos te pones arriba, de la misma manera que con dos derrotas puedes rozar los puestos de descenso", afirma David. Por eso es tan importante mantener la regularidad durante toda la campaña, aunque no sea una tarea fácil. David Montero sonríe al ser preguntado si es factible la posibilidad de un Chiclana Industrial en Tercera División. "Queda un poco lejos, aunque nosotros no nos privamos de nada. Nuestro objetivo es la permanencia y, si llegado el momento estamos en la zona alta de la tabla peleando por el ascenso, pues mucho mejor". Que así sea.