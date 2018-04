El 'efecto De la Nieta' pasa de largo para la Balona

Cayó Ni entrenador nuevo... ni zapatos viejos. La Balona no encuentra enmienda para el desplome que protagoniza hace dos meses y medio, de manera que las catacumbas de la clasificación, ésas que mandan a Tercera o, en el mejor de los casos, al vía crucis de la promoción, están cada vez más cerca. La Recia no apareció ayer ni por asomo en Jumilla en uno de esos partidos en los que tan pomposamente se suele decir que se jugaba la vida. Que la suya aun no [aun], pero la de algunos de sus incondicionales va camino de llevársela por delante. La transformación del nuevo técnico le estalló en las manos a De la Nieta y en uno de esos días en los que había que ganar o ganar... la Balompédica lanzó una vez a puerta.

La Balompédica se asoma peligrosamente al abismo de la promoción. Mientras los rivales directos aprietan, el conjunto albinegro es incapaz de demostrar personalidad, aplomo.