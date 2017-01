"Tengo una edad y quiero disfrutar jugando"

Güiza se deja caer sobre un poste en el campo principal de la Ciudad Deportiva

Llegó a la Tacita de Plata hace menos de dos años rodeado de polémica por su pasado xerecista y en apenas temporada y media se ha ganado al cadismo. El pasado curso se convirtió en actor principal del ascenso, gol incluido en el Rico Pérez de Alicante, pero esta campaña sus contadas presencias sobre el escenario le covierten en un secundario de lujo, un papel que reconoce no le gusta en absoluto. 312 minutos en 10 encuentros tras 21 jornadas, únicamente dos titularidades, dos tantos... Escaso protagonismo para uno de los tres internacionales con que cuenta la plantilla -Abdullah y Eddy son los otros dos-. Tanto es así que no cierra la puerta a su salida en el presente mercado de invierno. Dani Güiza, un artista inconformista, hace balance de la primera vuelta con la satisfacción de saber que el equipo funciona y acaricia el objetivo de la permanencia, aunque no oculta la espina clavada que supone ver los toros desde la barrera. Un balonazo al fondo de la portería, justo antes de atender a Diario de Cádiz en El Rosal, ya con ropa de calle, resume su sentir. Genio y figura.

- Cuando firmó por el Cádiz, ¿se imaginó en el mejor de sus sueños que apenas un año y medio después iba a ser uno de los jugadores más queridos por la afición?

- Bueno, en realidad trabajo para eso. Lo hago cada día, me esfuerzo para ganarme el cariño de la gente. Lo hice la pasada temporada para conseguir el ascenso como lo hicimos. Vine para eso. Y sí, es verdad que siento que mucha parte de la afición está conmigo. Me siento contento, feliz, noto el calor de la afición cuando voy por la calle y eso es algo muy bonito.

- Autor del gol del ascenso en Alicante, ¿es Dani Güiza consciente de que ya forma parte de la historia del Cádiz?

- No lo veo así porque el ascenso no es sólo cosa mía. Lo conseguimos todos, fue posible gracias a todos mis compañeros. Durante toda la Liga regular y en los encuentros anteriores de la fase de ascenso, todos los goles fueron importantes, no sólo el mío. Quien quiera mirarlo así, que lo haga, pero para mí no es así. Si antes no hubiésemos marcado los goles en Ferrol y al Racing de Santander no habríamos llegado al partido contra el Hércules en Alicante.

- Temporada nueva, vida nueva. ¿Cómo lleva el diferente rol que le corresponde esta campaña, en la que Ortuño es el delantero titular indiscutible?

- Lo llevo regular, para qué mentir, porque todos queremos jugar, pero me adapto a la circunstancia. Tenemos un grandísimo goleador y ojalá siga así para alcanzar lo antes posible el objetivo de la permanencia.

- Como futbolista, más allá de la relación lógica de compañeros de vestuario, ¿qué opinión le merece un goleador de la talla de Alfredo?

- Pues no se le puede poner un pero. Lo tiene todo, ahora mismo no se le puede sacar una pega. Tiene gol, trabajo, y encima le está saliendo todo perfecto.

- Considerando esa realidad, a Dani Güiza no le queda otra que exprimir al máximo los pocos minutos que le concede Álvaro Cervera, aunque muy bien aprovechados: Asistencia de gol a Álvaro García en el Ángel Carro, dos tantos en el Martínez Valero…

- Claro, es lo que toca. Pero ganamos por el trabajo de todo el equipo, no por mi pase en Lugo o mis goles en Elche. Si mi compañero no marca, de nada vale que le pase el balón. Y si no me meten la pelota, yo no puedo marcar. El fútbol es así. Y cuando no juegas habitualmente debes aprovechar los pocos minutos que te da el entrenador. Si miramos las estadísticas podemos ver que muchos goles se han conseguido con jugadores que salían desde el banquillo y eso es síntoma de que todos estamos unidos. Todos juntos hacemos mejor al Cádiz.

- Al disfrutar de menos minutos, ¿se plantea su salida en el mercado de invierno?

- No me lo he planteado, pero no puedes evitar pensar que tienes pocos minutos y te vienen muchas cosas a la cabeza. Tengo una edad y quiero disfrutar jugando. Las cosas cambian de una semana a otra, pero ahora mismo tengo la cabeza aquí.

- Pero es consciente de que sonar sí que suenan nombres de clubes interesados en sus servicios, como la Ponferradina…

- Desde luego no ha habido ninguna conversación conmigo y hasta donde sé no me consta que la haya habido con alguien del club.

- Bueno, esta misma semana se podía leer en Wikipedia que en el mercado invernal de 2017 el Valencia se hacía con sus servicios por 350.000 euros…

- Uf, ¡qué va! Nada de nada.

-A sus 36 años, ¿cuánta cuerda le queda?

- Para rato. Hasta que no acabe contrato y me salgan las cosas, seguiré. No miro la edad, jugaré hasta que mi cuerpo aguante.

- Está claro que el objetivo es la permanencia, pero al margen del lunar que ha supuesto cerrar la primera vuelta con derrota ante el Valladolid, no podrá negar que la marcha del equipo invita al optimismo y a ilusionarse con alcanzar cotas mayores, ¿no?

- Queda mucho camino por delante. La segunda vuelta es muy larga. Hay que tener los pies en el suelo. Primero hay que amarrar la permanencia y después, si se puede soñar, pues mejor.

- ¿Se ve con fuerzas para seguir en Primera si el equipo ascendiera?

- Si el equipo sube, tengo contrato, así que sí, seguiría.

- Aparte de profesional del Cádiz, ¿siente y respira Dani Güiza ya como un cadista de corazón?

- Ahora mismo me considero un cadista más, como el que más.

- ¿Le gustaría retirarse de amarillo, pues?

- Sueño con retirarme con el Cádiz en Primera. Pero esa frase ya la he dicho alguna vez...

- Una última cosa, un deseo para 2017.

- La permanencia y, si Dios quiere, ascender.

Gesto de sonrisa cómplice mientras atiende a Diario de Cádiz