La directiva del Conil no continuará

Al Conil CF le toca empezar de nuevo. La junta directiva que preside Juani Pérez anuncia su marcha una vez finalizada la temporada 2016-17, por lo que se abre un periodo en el club a la espera de una asamblea que pueda dar a conocer qué grupo está interesado en tomar el relevo a la cúpula de dirigentes que ha estado al frente de la entidad en los últimos años.

El Conil se ha distinguido, de la mano de los directivos que ahora ponen el punto y final, por su seriedad a la hora de conformar y cumplir los presupuestos, así como por algunos proyectos deportivos que dejaron muy buen sabor de boca. El peor momento, sin duda, el descenso de Tercera a División de Honor la pasada campaña.

Juani Pérez, la presidenta, realiza un balance favorable de lo acontecido en el presente curso. "Estamos contentos con el tema deportivo después de la mala temporada que tuvimos el año pasado, y económicamente ha ido bien. Los dos años en los que he estado al frente se han saldado sin problemas en el aspecto económico", apunta. La todavía máxima dirigente destaca el buen curso del primer equipo después de un inicio malo, así como las permanencias del filial y del juvenil. Además, el cadete está inmerso en la fase de ascenso, lo que pone de relieve el trabajo de cantera. No oculta que ha faltado el retorno a Tercera. "Hicimos un equipo competitivo pero se nos escaparon al principio demasiados puntos. Pero estamos contentos con la parcela deportiva", agrega.

Lo espinoso del asunto de esta junta directiva es que entiende que ha llegado el momento de echarse a un lado, quizás cansada de tanta dedicación. "Hay que darle muchas vueltas y echarle muchas horas al tema económico. Las empresas del pueblo colaboran mucho porque entienden el Conil como una familia, pero es demasiado el tiempo que le quitamos a nuestras obligaciones laborales y familiares", reconoce con cierta lástima. "Como presidenta, he estado siempre ahí porque es algo que me encanta, pero lo voy a dejar por motivos personales. No le puedo dedicar al club todo el tiempo que quiero".

Juani Pérez no oculta que en la directiva que ahora acaba "hay algo de cansancio" a pesar de que "se trabaja con mucho cariño, pero no es fácil que lleguen siempre a buen puerto las parcelas económicas y deportivas". La presidenta, en un alarde de responsabilidad, indica que "a la directiva que entre se le va a ayudar porque no es nuestra intención irnos y dejarla". En este sentido, admite lo siguiente: "No sabemos ahora mismo si alguien va a dar el paso al frente, aunque confío que eso acabe ocurriendo. No tenemos duda de que el Conil irá otra vez hacia arriba. Y no hay mayor deseo por mi parte que esas nuevas personas que dirijan el club pongan todo de su parte para intentar que el Conil vuelva a Tercera", apostilla una presidenta orgullosa de su gestión y de su equipo de trabajo, al tiempo que esperanzada de que entre los aficionados conileños surja un proyecto serio para dirigir los destinos de uno de los clubes históricos del fútbol provincial.