No va más. El Mundial de MotoGP llega al Circuito de Jerez y se presenta más emocionante que nunca, con Andrea Dovizioso liderando la clasificación con un punto de ventaja sobre Marc Márquez y los cinco primeros separados por ocho puntos, lo que presume un fin de semana con varios candidatos luchando por la victoria aunque muchos son los llamados y pocos los elegidos. Tras el periplo asiático-americano, el Mundial aterriza en Europa y para muchos aquí es donde realmente comienza a repartirse el bacalao.

Se dan todos los condicionantes para un enorme gran premio: un circuito con el asfalto remozado, tiempo apacible -al menos en lo meteorológico- y una afición entregada y enfervorecida, ávida de animar a los suyos, que siempre dan un plus en casa. Además, este año hay connotaciones especiales. Es el primer año sin Ángel Nieto entre la familia motociclista. Desde ayer, el trazado jerezano lleva como apellidos el nombre del doce más una veces campeón del mundo. Y por si todos estos ingredientes fuesen pocos, hay que añadirle la sal y la pimienta de una nueva polémica-guerra entre Rossi y Márquez tras el Gran Premio de Argentina que aún colea aunque sin duda es el italiano el único interesado en avivar un fuego que para el español está ya extinguido. Así que, ¿quién dijo miedo?

Rossi, empeñado en conseguir su décimo título mundial antes de retirarse, no está siquiera entre los cinco primeros clasificados. Dovizioso, aspirante a arrebatarle el trono a Márquez, llega a Jerez en lo más alto de la clasificación aunque, eso sí, con un solo punto de ventaja sobre el español.

El apasionante duelo que se vivió la temporada pasada con Dovi y Márquez, deshecho en la última carrera en Cheste a favor del español, se repitió en la primera carrera mundialista en Qatar y ese primer asalto se lo llevó el italiano tras una carrera espectacular por delante del catalán. Todos se frotaban las manos. El Mundial no podía empezar de mejor modo. El de Ducati, sin embargo, ha ido de más a menos y en Argentina y en Austin no pudo acabar en el podio aunque su regularidad le ha servido para arrebatarle el liderato a Cal Crutchlow, ganador en el 'extraño' Gran Premio de Argentina.

La historia dice que las Ducati no van en el trazado andaluz, sinuoso, ratonero y poco dado a desarrollar la potencia de la Desmosedici. A esto se le une que el de Jerez no es precisamente el circuito favorito de un Dovi que no sabe siquiera lo que es subir al podio en la máxima categoría. Así que parece que todos los astros se alinean para que haya cambio de líder tras la carrera de este domingo y que el nombre de Marc Márquez es el que aparece en todas las quinielas. El de Honda se dio un buen baño de autoestima para olvidar el 'rosco' de Argentina y fue absoluto dominador en COTA, donde consiguió su sexto triunfo en seis años.

Tercero en discordia es Maverick Viñales. Yamaha parece ver el panorama algo más claro después de una pretemporada muy complicada en la que no daban con la dirección adecuada. En carrera, el de Figueras viene de lograr el primer podio de la temporada en Austin y con la moral rearmada para pelear por su primera victoria en Jerez. Crutchlow y Zarco cierran la lista de los cinco primeros pilotos del campeonato. El británico consiguió el triunfo en Termas de Río Hondo y se quedó a las puertas del podio en Qatar pero fiel a su irregularidad se fue al suelo en Austin y aunque pudo incorporarse a la carrera acabó fuera de los puntos.

Por su parte, el francés ha sido una de las sensaciones de la pretemporada, en no pocas ocasiones marcando mejores registros que las Yamaha oficiales con una moto del año anterior. Valor al alza, al francés se le relacionaba con Honda para la temporada 2019 pero ayer se anunciaba su fichaje por dos años en KTM, que había renovado a Pol Espargaró hace dos días.

Jerez debe ser un punto de inflexión para pilotos como Valentino Rossi, nueve veces ganador en un trazado que siempre ha catalogado entre sus favoritos. Discursos apocalípticos aparte, el italiano no ha comenzado nada mal el campeonato, con un podio en Qatar y una cuarta plaza en Austin pero la caída y el 'cero' de Argentina le penalizan. Las heridas que parecían cerradas con Márquez se reabrieron y un duelo con el español sobre el renovado asfalto de Jerez puede provocar que salten chispas. Ayer hasta estaba activado el protocolo para que no coincidieran en el pasillo anexo a la sala de prensa del Circuito: el catalán saliendo de la rueda de prensa de pilotos y el italiano, entrando para recoger su premio del motor Ciudad de Jerez que se entregó a continuación.

El siguiente en la lista es Dani Pedrosa. El de Honda llega mermado tras ser operado de su muñeca derecha tras la caída que le provocó Zarco en Argentina aunque al español no se le ha escuchado oír ni una palabra más fuerte que otra y, por supuesto, aceptó las disculpas del francés. Pedrosa es uno de los dos pilotos -el otro es Lorenzo- que puede colocarse en solitario con más victorias en Jerez en la máxima categoría, superando las tres que tiene Álex Crivillé. El de Sabadell ganó en 2017 aunque los problemas de la mano derecha -en Austin obtuvo una meritoria séptima plaza y tuvo que ser infiltrado- hace que no esté, a priori, entre los favoritos.

Y otro que tiene que dar obligatoriamente un paso adelante es Jorge Lorenzo. En su segundo año en Ducati, el balear no atraviesa un buen momento; de hecho ha confesado que pasa por los peores momentos desde su fichaje por la firma italiana. Para colmo, muchos apuntan a una posible salida del equipo en 2019, ya que Ducati quiere renovarle a la baja para subirle el contrato a Dovizioso, que se lo ha ganado en la pista. Sea como fuere, el mallorquín ha ganado tres veces en Jerez y aquí logró su primer podio con la Desmosedici.