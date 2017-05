El día más triste del Chiclana

Se acabó. El Chiclana puso fin a su aventura en División de Honor a pesar de la victoria en casa frente al Almodóvar del Río, colista del grupo. Era muy difícil evitar el descenso, pues los blancos no dependían de sí mismos, sino que sus posibilidades pasaban por que la Olímpica Valverdeña perdiera con el Pinzón y la Roteña no pasara del empate con la UP Viso, cábalas que solo se cumplieron en el segundo caso, por lo que los peores augurios se acabaron confirmando.

Los de José Antonio Neva cumplieron con su papel en el partido más fácil que han disputado esta temporada, pues apenas encontraron oposición en las filas cordobesas, probablemente porque su descenso matemático se certificó hace más de un mes y ya no se jugaban nada. En cualquier caso, vimos por fin como el balón entraba en portería en cuatro ocasiones sin que la falta de puntería fuera protagonista como a lo largo del curso. Tantas fueron las ocasiones claras no materializadas en estos meses, esas que te pueden pasar factura al final (como ha sido en este caso), que los goles de ayer se quedaron en nada en cuanto arrancó la segunda parte en el partido de la Olímpica Valverdeña y ésta rompió el empate inicial con tres tantos en diez minutos. Toda la grada enmudeció porque hasta entonces tanto afición como equipo seguían soñando con la permanencia. Pero con la victoria de los onubenses nada servía y el Pinzón no parecía que fuera a plantarle cara, ya que también descendió hace algunas jornadas.

Este descenso es histórico, pues habría que remontarse muchos años atrás para ver al conjunto blanco dos categorías por debajo de Tercera División. Además, es la primera vez que el Chiclana Industrial jugará en una categoría superior al conjunto del Municipal. Habría sido bonito ver a los dos equipos de la ciudad en División de Honor pero no ha sido posible.

Si se analizan con detenimiento las causas de este descenso probablemente habría que remontarse hasta la pretemporada, pues es evidente que la planificación no ha sido buena. Tres entrenadores y más de una treintena de futbolistas han pasado por las filas del Chiclana este curso, lo que indudablemente ha influido en el desarrollo de los acontecimientos. Curiosamente al acabar el partido, los aficionados del Komando Kriptonita pidieron la dimisión de la directiva y mostraron su total apoyo al vestuario. Al empezar el curso se hablaba de que los blancos conformaban una de las mejores plantillas del grupo y probablemente así sea. Lástima que eso no haya sido bastante. Suerte.