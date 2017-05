Una despedida, ¿con título?

Inmerso en diversos casos extradeportivos que distraen la atención del césped y la llevan hacia los juzgados, el Barcelona buscará hoy centrarla de nuevo en el terreno de juego y despedir a Luis Enrique con una nueva Copa del Rey que redondee su exitosa etapa como entrenador azulgrana.

En el estadio Vicente Calderón de Madrid, que vivirá su última noche de fútbol antes de ser demolido, y ante el ilusionado y sorprendente Alavés de Mauricio Pellegrino, los azulgrana tratarán de cerrar la temporada con la conquista de su vigésimo noveno trofeo copero y celebrar de este modo "tres años magníficos" bajo el mando del técnico asturiano.

Así calificó Gerard Piqué ayer la trayectoria de Luis Enrique al frente de un Barcelona que conquistó el triplete en su primera campaña (Liga, Copa y Liga de Campeones) y un doblete la pasada (Liga y Copa). El inevitable desgaste, la irregularidad en el juego, los errores a la hora de fichar y el pujante Real Madrid condicionaron la tercera y última, que no quieren cerrar en blanco tras perder la Liga y quedar eliminados en cuartos de la Liga de Campeones.

"Luis Enrique se merece un buen final, ha sido un grandísimo entrenador, uno de los mejores de la historia, y qué mejor que despedirlo con otro título", afirmó Piqué, tras confesar que el técnico español los "conquistó" a todos en el vestuario.

"¿Si me sabe a poco? No. Si cuando llegué aquí me dicen que iba a ganar ocho o nueve títulos en tres años, no lo habría firmado, sino que lo habría requetefirmado, y no sólo por el número, sino por cómo se ha ganado y qué títulos se han ganado", aseguró Luis Enrique. Sin que se conozca aún oficialmente a su sustituto, el preparador asturiano abandona el banco azulgrana por voluntad propia. Lo hace desgastado por el circo que rodea al fútbol y por la exigencia de dirigir a un club plagado de estrellas y siempre obligado a ganar. Pero también satisfecho con su balance de títulos y con los recursos futbolísticos aportados al equipo.

Aunque parta como claro favorito, conquistar la Copa le costará lo suyo a los azulgrana, que en Liga perdieron con los vascos en el Camp Nou (1-2, en la tercera jornada), aunque luego se vengaron con un 0-6 en Mendizorroza.

Equipo revelación de la Liga, el Alavés suma a sus virtudes futbolísticas un deseo y una ilusión incalculables. Los dirigidos por Pellegrino afrontan su "final gloriosa" entusiasmados con la posibilidad de conquistar la primera Copa del Rey en sus 96 años de historia e impulsados por su apasionada hinchada, que será mayoría.

Según publica la prensa vasca, unos 25.000 hinchas del Alavés se desplazarán a Madrid para apoyar a su equipo. Suponen un 10% de la población de la ciudad de Vitoria y no todos cuentan con entrada. Pero, de una manera u otra, se harán notar.

"Todo esto, el ambiente, la atención de la prensa, es muy bonito, pero, al final, sólo nos vamos a acordar del campeón, así que nosotros sólo queremos ser campeones", afirmó Manu García, el capitán del Alavés. "El Barça ha convertido en normal algo fuera de lo normal: para ellos ganar dos o tres títulos es lo normal, pero han ganado tanto que ahora parece que su temporada no es buena", añadió Pellegrino, consciente de las necesidades de su rival, que desplazará a muchos menos hinchas.

El Alavés no podrá contar con el lesionado Víctor Laguardia, pero sí con la magia del brasileño Deyverson, su principal amenaza ofensiva. En el bando azulgrana, al tridente le faltará la pata de Luis Suárez, sancionado. Pero contará con Neymar y Messi, a los que probablemente acompañará Alcácer en busca del gol.

En defensa, Luis Enrique tiene "muchas y muy buenas opciones" para sustituir al también sancionado y lesionado Sergi Roberto. Piqué y Mascherano ya están disponibles. Digne y Andre Gomes también podrían proteger el arco que defenderá Cillessen.

"Para ellos es algo histórico y pueden estar más ilusionados, pero en ambición, yo no he visto a un grupo que tenga más que mis jugadores; no se llega a una final de cualquier manera y nosotros vamos a competir al máximo y seguro que el Alavés nos va a poner en apuros", avisó Luis Enrique.

Bajo extremas medidas de seguridad, su Barcelona intentará superarlos todos, conquistar la tercera Copa consecutiva y dedicársela para despedir con una alegría su exitosa y a veces polémica etapa.