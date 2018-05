Una derrota y muchas dudas en Ferrari

Ferrari perdió mucho más que un gran premio en Barcelona, donde Mercedes dominó todos los ensayos desde el viernes, la clasificación y la carrera, coronada con el doblete que fimaron Lewis Hamilton y Valtteri Bottas.

Por primera vez en la temporada la escudería italiana quedó expuesta frente a las Flechas de Plata y lució menos competitiva, con un cuarto puesto del alemán Sebastian Vettel y el abandono de Kimi Raikkonen. Pero además de los puntos cedidos, la realidad para Ferrari es que no estuvo a la altura de Mercedes y Vettel sufrió un excesivo desgaste de neumáticos aun sin seguir el ritmo de Hamilton. El alemán intentó minimizar las diferencias con una segunda parada en boxes cuando el coche de seguridad estaba en pista, pero la parada resultó demasiado lenta y la estrategia se cayó a pedazos cuando volvió a la pista en cuarto lugar. Pero la parada era inevitable, porque de otro modo podía no terminar la carrera: "No creo que pudiésemos haber acabado con ese juego de neumáticos. No podíamos seguir así por mucho tiempo", destacó el germano.

Su afirmación está ligada a la sensación con la que se fue de Barcelona: más allá de los resultados, Mercedes los superó con claridad por primera vez en el año. Por eso, no dudó en enumerar los tres problemas que padeció en España. "No fuimos lo suficientemente rápidos; si no vemos eso, estamos ciegos. En segundo lugar, tuvimos problemas con los neumáticos y tercero, fue un mal fin de semana en términos de fiabilidad", señaló Vettel, que está a 17 puntos de Hamilton tras cinco carreras y después de haber ganado las dos primeras.

A pesar del análisis crudo, el piloto de Ferrari también se encargó de aclarar que no era para la volverse locos la superioridad mostrada por Mercedes: "No es alarmante. Esto es sólo una carrera", indicó Vettel, que añadió: "Muchas cosas cambiarán en el coche para Mónaco. Pero incluso si llegamos a andar excelentes allí, no debemos olvidar lo de Barcelona. Todavía tenemos mucho que hacer".