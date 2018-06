En cuartos, Schwartzman

Rafael Nadal se impuso al alemán Maximilian Marterer en los octavos de final de Roland Garros. Lo hizo por 6-3, 6-2 y 7-6 (4) en dos horas y media de juego y ya lo espera en la próxima ronda del torneo parisino el argentino Diego Schwartzman

Nadal, que el domingo cumplió 32 años, consiguió además la victoria 900 de su carrera y desempató con Jimmy Connors para colocarse como el tercer tenista con más triunfos en un Grand Slam (234). Sólamente Novak Djokovic (244) y Roger Federer (332) figuran por delante suya en ese listado. Asímismo, extendió a 37 la cifra de sets consecutivos ganados en Roland Garros y acecha el récord del sueco Bjorn Borg, que encadenó 41 mangas seguidas entre 1979 y 1981.

Ante Marterer, el balear cedió su primer servicio, pero respondió de inmediato. "Desde el 0-2 abajo hasta el 6-3 y 6-2, lo he hecho muy bien, he subido bastantes veces a la red y he dominado muchos puntos", manifestó Nadal, que reconoció que en el tercer set sufrió un poco más. El de Manacor, no obstante, resolvió el envite en el tie break y prolongó su racha en París, donde no cede un set desde 2015.

El español se cruzará en cuartos a Diego Schwartzman, que remontó una desventaja de dos sets frente al sudafricano Kevin Anderson para terminar venciendo por 1-6, 2-6, 7-5, 7-6 (7-0) y 6-2. En un partido que se extendió hasta las tres horas, el argentino se aferró a sus opciones. "Se fue cansando, perdiendo precisión y aproveché mis oportunidades", explicó Schwartzman, que jugará por primera vez los cuartos del torneo parisino.

"Él preparó Roland Garros en mi academia. No le voy a invitar nunca más porque cada vez que viene sale disparado", bromeó Nadal al respecto de la victoria del jugador bonaerense. "Pasamos un buen tiempo ahí, estoy agradecido con él y con su equipo, ahora tengo que entrar a la cancha a intentar ganarle y olvidarme de todo lo buena gente que fueron conmigo", se pronunció Schartzman, quien asegura que "no hay manera de sacarle los secretos a Rafa".

También avanzó a cuartos otro argentino, Juan Martín Del Potro, que venció con suficiencia a John Isner. Su rival será el croata Marin Cilic, que batió al italiano Fabio Fognini en cinco sets.