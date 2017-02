"Con 0-1 no creí que pasaría lo que pasó"

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, reconoció en su comparecencia en rueda de prensa al término del encuentro del Ramón de Carranza contra el Mirandés que el comienzo había sido "complicado" aunque el conjunto amarillo había sido "capaz" de darle la vuelta a la situación.

"El día que mejor hemos empezado, o por lo menos con situaciones de llegada, en una jugada a balón parado ellos marcaron y nos pusieron las cosas difíciles", explicó, destacando que a partir de ese momento, aunque "te pones en lo peor", sobre todo porque, como tantas veces ha dicho el técnico, el cuadro gaditano funciona mejor cuando no se ve por detrás en el marcador, "hemos seguido, hemos creído y este año a veces cuesta pero al final se consigue".

Cuestionado por la presencia de José Mari durante los 90 minutos cuando en los dos últimos partidos sólo había participado un rato al haber salido recientemente de una intervención quirúrgica de hernia inguinal, Cervera admitió que "si el resultado hubiese estado decidido para uno u otro equipo, lo normal es que lo hubiésemos cambiado". Eso sí, lo previsto estaba condicionado por diferentes circunstancias. "Era un cambio a tres bandas, sacando a un lateral y modificando otras posiciones, porque no estaban ni Eddy ni Garrido, y había que tener todo en cuenta", comentaba al respecto. "He hablado con él y me ha dicho que aguantaba", reveló, apuntando igualmente que "es cierto que Abdullah es un jugador más anárquico y José Mari es más ordenado y mantiene más la posición, pero salía de una operación y no teníamos claro cuánto tiempo aguantaría". "Hemos ganado pero no haciendo lo que queríamos hacer", reflexionaba en voz alta sobre los planes que tenía para el centrocampista roteño.

Sobre el hecho de que se lograra el triunfo remontando, el preparador señalaba que "con tanto contragolpe en el campo cuando te pones por detrás en el marcador te hace pensar qué cambiar porque no somos un equipo al que nos vaya bien la posesión". "Te pones en lo peor", confesaba. Sin embargo, ponía en valor que al final "hemos ganado con lo que queríamos hacer", detallando que "en la primera parte tuvimos una de Salvi pero al margen de esa los dos goles han sido así", con acciones rápidas de centro desde el costado derecho. " Con 0-1 no creí que fuera a pasar esto pero ha pasado", resumía.

Por último, preguntado por la situación en la que se encuentra el Cádiz, que ya suma 40 puntos y cerrará la 24ª jornada en la tercera posición de la tabla clasificatoria, el entrenador indicó que "nos quedan tres victorias y algún empate para llegar a los 50 puntos", la frontera que marca el objetivo de la permanencia. "Los 50 puntos es lo primero que queremos encontrarnos en el camino, si luego queda camino y tiempo, lo recorreremos".