"No podemos confiarnos"l El director deportivo alaba la primera vuelta pero recalca que el objetivo de la salvación aún no se ha cumplido

El Cádiz llega al ecuador del campeonato de Liga en una situación inmejorable aunque la prudencia es la pauta elegida por el club antes de afrontar el tramo más importante de la temporada que resta por disputar hasta el próximo 11 de junio. 21 encuentros en los que se decidirá el lugar que ocupará cada contrincante. Al conjunto amarillo no le va nada mal. Mejor de lo imaginable. Acredita 33 puntos habilitado en la cuarta plaza de la clasificación, con trabajo adelantado en busca de la salvación, pero todavía hay que rematar la faena antes de pensar en algo más. En la entidad cadista no cabe, a día de hoy, otro razonamiento que no sea amarrar la continuidad en Segunda División A. Cuanto antes, mejor. El director deportivo, Juan Carlos Cordero, valora la buena marcha del equipo a la vez que advierte de que aún queda un trecho hasta alcanzar la meta. "Estoy satisfecho por la primera vuelta que ha realizado el equipo, por el rendimiento general", señaló ayer en declaraciones a este periódico. Eso sí, no pierde ni un segundo para, justo después de ensalzar el buen recorrido, subrayar la tarea que queda por delante. "Con lo que hemos hecho hasta ahora, que es muy bueno, no nos da para cumplir el objetivo", el de la permanencia en LaLiga 1|2|3.

"Sabemos las cosas que hay que corregir y debemos mantener la intensidad para conseguir la salvación lo antes posible", indicó Cordero.

El tesoro más preciado obtenido por la escuadra entrenada por Álvaro Cervera en la primera vuelta son los 11 puntos de diferencia sobre la zona de descenso. Una cifra nada despreciable en un torneo tan equilibrado. "No es nada fácil ganar tanto margen en la primera vuelta", reconoció el responsable de la dirección deportiva del club mientras resaltó la igualdad que reina en la categoría de plata. "Excepto dos o tres equipos, los demás somos parecidos y hay que ir al máximo".

El punto de partida en la segunda vuelta es competir a tope en cada cita. "No podemos confiarnos porque de lo contrario se puede correr el riesgo de sufrir. Debemos recalcar lo que somos, de dónde venimos y no equivocarnos". Cordero insistió en la necesidad de seguir al cien por cien. "En el fútbol si hay relajación al final se pasa mal. No podemos olvidar que hay clubes con grandes presupuestos que están abajo y pueden reaccionar en cualquier momento".

La vida le sonríe al Cádiz en su regreso a Segunda División A con ese cuarto puesto que nadie esperaba y que no cambia un milímetro el discurso. ¿Va a pelear el equipo amarillo por mantenerse en la promoción de ascenso? Cordero no quiere oír hablar de ello a día de hoy porque la prioridad es otra y antes hay otro reto que convertir en realidad. "Cuando el equipo llegue a los 50-51 puntos, que es lo quieren todos los clubes, será el momento de plantearse luchar por estar arriba, pero ese momento no ha llegado porque primero hay que dar otro paso muy importante, y en el fútbol no hay que saltarse los pasos. Tenemos que caminar con humildad y ambición, como hasta ahora".

El equipo que más le ha gustado en la primera vuelta es el Girona. "Tiene una plantilla compensada y un entrenador -Pablo Machín- que lleva tres temporadas y media que transmite a sus jugadores un sistema no habitual con una línea de tres". En su opinión, Girona, Levante y Getafe son los tres equipos llamados a pelear por el ascenso directo.

El Cádiz no ha perdido contra ninguno de los tres favoritos en la primera vuelta. Se impuso (3-0) al Getafe antes de que el cuadro madrileño cambiase de técnico, empató (0-0) en casa contra el conjunto catalán y cosechó el mismo resultado a domicilio ante el líder. Cordero lo achaca a la capacidad del Cádiz de competir con cualquier equipo. Hemos competido en todos los partidos salvo un par de ellos que no salieron bien. Y si competimos podemos sacar buenos resultados".

La derrota sufrida contra el Real Valladolid en el estadio de Ramón de Carranza le sirve al director deportivo para no perder de vista el auténtico objetivo. No cunde la preocupación porque se produjo después de una racha positiva. "Esa derrota llegó después de cuatro victorias consecutivas. Nos sirve para no olvidar lo que somos y para saber lo que hay que hacer para ganar partidos".

¿Sube un bajón físico el Cádiz como sugirió Cervera tras el tropezón ante el cuadro pucelano? El director deportivo no entra en la cuestión. "Eso es un tema del cuerpo técnico. Ahora se viene de una dinámica positiva hasta esa derrota. Quizás el equipo no da un buen nivel tras las vacaciones, pero no hay que olvidar los tres puntos que se consiguieron de Elche".