En esta jornada solo compiten los Sub-16 y el equipo femenino del CR At. Portuense

La actual jornada de rugby se presenta corta en cuanto a competición ya que solo los Sub-16 y el senior femenino del CR At. Portuense tienen partidos. En primer lugar lo harán hoy los Sub-16 en el polideportivo municipal a partir de las 12:30 horas. El partido corresponde a las semifinales de la Copa FAR y curiosamente se repite la misma eliminatoria que en cuartos ya que el equipo rival, el Ciencias de Sevilla, fue rescatado como mejor eliminado ya que cayó en la prórroga con el club portuense, repitiendo así el cruce en las semifinales. El ganador de esta ronda se enfrentará en la final al ganador de la otra semifinal, que disputarán CR Estrecho y Jaén Rugby. Por su parte, el conjunto femenino del Atlético Portuense tiene un difícil desplazamiento a Sevilla para jugar, también hoy pero a partir de las 16:00 en las instalaciones de San Jerónimo, a las líderes de la competición, el Universitario de Sevilla. Más conocidas como las Cocodrilas o las Cocos, este equipo sevillano se encuentra como primer clasificado con todos sus partidos ganados y es serio candidato a quedar campeón de Andalucía tal como ya fue en temporadas pasadas y que le dio el pase a jugar por el ascenso a la máxima categoría del rugby femenino nacional. No por ello el equipo portuense viajará con el partido perdido de antemano, sino que dado el importante nivel de juego que están alcanzando las chicas portuenses en la presente temporada saldrán al campo a dar la sorpresa y llevarse el partido. El objetivo del femenino de El Puerto es conseguir puntos en este partido para mejorar la cuarta posición en la clasificación que tienen en la actualidad.

Imagen del partido jugado en El Puerto contra el Universitario de Sevilla, correspondiente a la ida de la

actual competición de rugby XV que está disputando el equipo femenino del Club de Rugby At. Portuense.