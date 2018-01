De comer pasteles juntos a una nueva final

Hace dos meses, Roger Federer y Marin Cilic comían juntos pasteles en las Maldivas. Hoy se verán las caras en la final del Abierto de Australia, la segunda final de Grand Slam que disputarán en menos de un año.

El suizo y el croata coincidieron por casualidad en sus vacaciones en las paradisíacas islas en el Oceáno Índico a finales de noviembre, recordó Federer el viernes tras pasar a la final.

3ATP. Es la posición que ocupará Marin Cilic tras haber alcanzado la final de Australia, pase lo que pase

"Yo llegué primero y después me dijeron que también él iba a estar en la isla. ¡Genial!, me dije. Pero no quise molestarlo y él tampoco a mí. Después de dos días, me escribió: 'Estoy aquí también, si quieres que nos veamos y practiquemos un poco, dime'", contó el suizo después de ganar al surcoreano Hyeon Chung.

Para no perder el ritmo durante las vacaciones, Federer y Cilic entrenaron juntos un par de veces. "Fue divertido. Sólo nosotros dos, sin entrenadores ni nada", señaló Federer. También compartieron momentos más íntimos junto a sus allegados durante las vacaciones. "Es bueno mantener el ritmo, pero también nos juntamos a tomar algo. Nos vimos con su novia. Comimos pastel juntos, toda mi familia y la suya. Pasamos un buen momento. No es que estuviéramos todas las vacaciones juntos, pero nos vimos un par de veces", explicó el ganador de 19 títulos de Grand Slam.

Federer y Cilic se han enfrentado en nueve ocasiones a lo largo de sus carreras, con ocho triunfos para el suizo y uno para el croata. El helvético se impuso además las dos veces que se enfrentaron en 2017: la final de Wimbledon y el Masters de Londres.

En Wimbledon, el croata terminó el partido entre lágrimas por unas ampollas. En el Masters volvieron a enfrentarse en la fase de grupos y Cilic, pese a estar eliminado, logró arrancarle un set al suizo.

"Me gustó su actitud. Muy profesional. Siempre tiene la misma actitud gane o pierda. Y en la pista es un ganador. Siempre juega para ganar, no para ver qué sucede", elogió a su rival el suizo.

El único antecedente favorable a Cilic se remonta al Abierto de Estados Unidos de 2014, cuando el croata venció a Federer en semifinales antes de lograr su hasta ahora único título de Grand Slam.

A diferencia de Wimbledon, Cilic llegará a la final de hoy con pleno descanso después de haber solventado el jueves su semifinal ante el británico Kyle Edmund. "Tengo dos días de descanso ahora. Será una gran final el domingo", prometió el croata, que a partir de mañana ocupará el tercer lugar de la ATP por detrás de su compañero de vacaciones.