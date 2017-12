"Este es un club ideal"

El italiano Vincenzo Montella, nuevo entrenador del Sevilla, afirmó ayer en su presentación que su objetivo, al aceptar esta "increíble oportunidad", "es ganar más como técnico, y éste es un club ideal para expresar" sus ideas, y proclamó que quiere que sus equipos jueguen "con espíritu y pasión".

En la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán, Montella, que ha firmado por una campaña y media, hasta junio de 2019, en sustitución de Eduardo Berizzo -destituido el 22 de diciembre-, dio "las gracias al presidente y al club por la gran oportunidad de entrenar al Sevilla".

"No era un sueño, era un objetivo que tenía y lo he alcanzado. Quedé encantado cuando estuve aquí -en la semifinal de la Liga Europa 2014-15 que la Fiorentina perdió con el Sevilla-. Me encantó el estadio, el club; hay un espíritu muy bello para todos los que jugamos al fútbol", subrayó.

Además de mostrar su deseo de recuperar para su proyecto a N'Zonzi, que se ha perdido los siete últimos partidos del Sevilla por una disputa con Berizzo, explicó que, "antes que nada", quiere "entender el espíritu de esta ciudad y del club".

El napolitano, de 43 años y que también entrenó a Roma, Catania y Sampdoria, dirigió ayer su primer entrenamiento para empezar a preparar el derbi sevillano del 6 de enero contra el Betis y dijo que tiene curiosidad y "muchas ganas de conocer al equipo".

Acompañado por Castro y el director deportivo sevillista, Óscar Arias, indicó que ha visto algunos partidos de su nuevo equipo, sobre todo de la 'Champions', y ahora "lo primero" que va a hacer es ver los últimos para saber "lo que le pasó en las últimas semanas".