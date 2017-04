"Ya estamos muy cerca"

Solo seis jornadas restan a la campaña regular. Solo seis semanas para refrendar una gran temporada con la permanencia. Solo seis partidos para que el San Fernando dé continuidad a su proyecto de Segunda B. El máximo mandatario del club azulino, Alejandro Zapata, habla a continuación del final de la temporada, de lo que ha sido hasta el momento la campaña, de las ilusiones y decepciones que se han vivido y de cómo ha sido su primer año de mandato.

Zapata es claro al hablar y en su diccionario no existen las medias tintas. Por ello, principalmente, habla casi afirmando, sin pelos en la lengua. "Nos falta poco y estamos muy cerca del objetivo", sentencia en el inicio de la conversación.

El presidente repasa en primer lugar el partido del pasado domingo ante el Sanluqueño: "El encuentro del domingo fue uno de los que más nervios he pasado desde que soy presidente, porque nos jugábamos mucho. Si no hubiésemos ganado, la cosa se hubiera complicado mucho. Eso es lo que estuvimos transmitiendo a los jugadores durante la semana y al final logramos una gran victoria".

Y es que las tornas han cambiado, "y si antes sacábamos más puntos fuera que dentro de casa, ahora ocurre todo lo contrario y hemos logrado hacer un fortín de Bahía Sur", señala.

En cuanto a la afluencia de público al partido del domingo comenta que "en mi opinión creo que fue una taquilla corta para lo que nos jugábamos. En las ocasiones en las que el equipo ha necesitado la presencia de la afición han respondido los incondicionales, los que acuden casi todos los domingos, y eso nos duele. Hago un llamamiento porque el club es de los socios, a no ser que llegase algún inversor. Y el 85 por ciento del presupuesto del club son los jugadores. Así que si contamos con 1.000 socios y 150.000 euros habrá que hacer un equipo conforme a esos ingresos".

Zapata continúa diciendo que "se le ha sacado a la plantilla el 250 por ciento y estoy orgulloso de ellos, pero me duele que se critique al equipo porque con el presupuesto que tenemos lo normal es que hubiésemos estado toda la temporada con un pie dentro y otro fuera de los puestos de descenso. Ahí está el mérito".

"El equipo ha hecho un esfuerzo descomunal para estar donde hemos estado toda la temporada y la directiva ha hecho otro esfuerzo descomunal para estar, a día de hoy, cumpliendo casi todos los pagos. Pero necesitamos el tirón final de la afición para cerrar la campaña", insiste el presidente.

El mandamás aclara que "hemos hecho taquillas de 200 euros. El día del Jumilla, que estábamos octavos, hicimos 500 euros de taquilla. Con eso no se puede competir porque con el número de socios que tenemos y los ingresos que generamos no se pueden hacer grandes cosas. Si no hay un cambio de mentalidad y no apoya la gente, no todos los años se va a poder hacer la primera vuelta que realizamos y lo pasaremos mal".

El presidente deja claro, de todas maneras, que "la temporada está casi controlada en cuestión económica y será muy poco lo que pueda quedar al final de temporada por pagar, casi mínimo".

Zapata también explica el contencioso que la entidad tiene con el hotel de Bahía Sur: "El problema fue en la temporada 2011-12, el año del ascenso a Segunda B siendo presidente Pepe Tréllez. El San Fernando CD tenía un pleito abierto y, al parecer, de los 11.000 euros que se debían se pagó la mitad en publicidad y quedaron pendientes 6.500 euros. Al parecer se llegó a un acuerdo de tres partes, entre el hotel, el San Fernando y el Ayuntamiento, cuyo alcalde era José Loaiza, para que el Ayuntamiento pagase ese dinero a cambio de acontecimientos deportivos que se celebrarían en Bahía Sur, como es el caso del Nacional de minibasket. Eso no estaba escrito en ninguna parte y finalmente se le reclama esa cantidad de dinero al club. El lunes se celebró el juicio y estamos pendientes de la decisión que se tome. Hemos intentado llegar a un acuerdo con el hotel Bahía Sur para pagarlo con publicidad y otras opciones, pero no han accedido".

Del futuro más inmediato manifiesta que "lo primero es conseguir los puntos de la permanencia y celebrarla, porque ha sido mucho el esfuerzo, y luego comenzar a planificar la temporada venidera, siempre con la política que tenemos de intentar isleñizar al equipo, con jugadores de la provincia. Ese es nuestro reto".