Las categorías inferiores del At. Portuense cierran la liga territorial en Sevilla

Mañana sábado viajan a Sevilla los equipos Sub-18, Sub-16 y Sub-14 del CR At. Portuense para disputar su último partido correspondiente a la liga territorial de Andalucía. Los dos primeros consiguieron clasificarse para la segunda fase en el grupo Elite y los Sub-14 lo hicieron para el grupo Promoción. A las 8:00 horas partirán con destino La Cartuja de Sevilla los equipos Sub-18 y Sub-16 para enfrentarse a Ciencias F. Cajasol a las 11:00 y 12:30, respectivamente. El primer partido es importante para ambos clubes, que se juegan quedar en las primeras posiciones aunque la primera plaza ya es casi imposible de conseguir. En cambio, el partido que enfrentará a los Sub-16 sí será decisivo para el At. Portuense, que puede alcanzar la primera posición y proclamarse campeón andaluz de la categoría, lo que le daría derecho a su participación en el Campeonato de España, a celebrar en Valladolid los próximos 20 y 21 de mayo. El club es consciente de la importancia de estos partidos y fletará un autobús para los aficionados que quieran acompañar a estos equipos a Sevilla y darles su apoyo desde la grada de La Cartuja. Ya por la tarde, a las 17:00, se enfrenta el equipo Sub-14, en el polideportivo municipal Cavaleri de Mairena del Aljarafe, al Universidad de Sevilla RC para concluir su competición territorial con la intención de quedar primero en el grupo de promoción. A destacar por otro lado que, tras la exitosa VI Jornada de Seven Femenino disputada en El Puerto el pasado sábado, el seleccionador femenino ha decidido convocar a Paula Ruiz y Andrea A. Baldeón para la concentración de este fin de semana en Málaga.

Imagen del partido de categoría Sub-16 del CR At. Portuense correspondiente a la primera fase regular jugado contra Univ. Granada, que solventaron con victoria para clasificarse para la segunda fase. / FOTO: Nikogg