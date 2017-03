"Si somos capaces de ganar los partidos en casa, salvados"

-su equipo abandonó la última posición quince jornadas después gracias a una racha de siete jornadas sin perder y ha pasado de estar a doce puntos de la salvación a sólo tres. ¿Estarán con la moral por las nubes?

-Sí, lo más importante es eso, que el equipo tiene cada vez más confianza en el trabajo que se está haciendo. Antes teníamos un fallo y a la gente le pesaba y ahora, aunque ocurra, no nos afecta tanto. Nos hemos colocado a tres puntos pero además es que estamos a cinco puntos incluso del decimotercero. Hay muchos equipos que están implicados en la posibilidad de entrar en los puestos de descenso y nosotros estamos cerquita de poder salir. Cuantos más equipos en esa pelea, mucho mejor.

-¿Qué le ha dado Rafael Carrillo al equipo para que protagonice una remontada tan espectacular?

-Sobre todo trabajo y confianza. El equipo se siente bien haciendo las cosas que hace y está encontrando recompensa. Era algo que los jugadores llevaban buscando toda la temporada. Hemos mejorado los números, tanto ofensivos como defensivos. La confianza del jugador hace posible que cada semana podamos trabajar con ilusión y con la perspectiva de que el siguiente partido se puede ganar. El secreto es el convencimiento que tienen y el trabajo que están realizando.

-Antes de su llegada, el Sanluqueño era un equipo que encajaba goles incluso cuando les hacían pocas ocasiones. ¿El trabajo comenzó por ahí?

-Ha sido clave aunque aún encajamos más goles de los que me gustaría. En ese aspecto hemos mejorado mucho. Soy de la opinión de que si estamos serios y fuertes en defensa luego en ataque siempre vamos a tener opciones para poder materializar alguna de las ocasiones que creamos. Llevamos repitiendo la misma línea defensiva los siete últimos partidos. Tenemos una seriedad en defensa que nos permite estar dentro de los partidos para encontrar las opciones de gol.

-¿Venir al Sanluqueño en la situación que se encontraba era un reto?

-Arriesgado, pero uno viene convencido de dónde viene y por qué viene. Antes de tomar la decisión estuve mirando cuáles eran las bases del club, de la plantilla, la ciudad... Vi al equipo y no me pareció malo. También sé que el club es humilde pero trabajador, que confía en la base y que reúne condicionantes que hacen posible que se pueda llevar a cabo el trabajo. Luego está la afición, que sabe valorar cuándo las cosas se hacen con trabajo y esfuerzo. El Sanluqueño reunía todas las condiciones aunque la clasificación y los resultados eran malos. Nos ha costado porque hasta que no ha comenzado la segunda vuelta y hemos podido reestructurar un poco la plantilla no hemos podido empezar a tener una racha buena de resultados pero sí es cierto que nuestro estadio lo hemos hecho fuerte desde que llegamos. El Palmar va a ser clave para salvarnos.

-¿Qué están aportando los refuerzos de invierno?

-Han venido bien para equilibrar un poco lo que no estaba compensado. Hemos hecho cinco fichajes, reforzando puestos claves como la portería y en ataque un banda y dos delanteros.

-Al Sanluqueño se le ponía en el debe que tenía poco gol. Curiosamente están viendo puerta jugadores que ya estaban en la plantilla, como Mawi o Alberto Rodríguez

-De hecho, no hacer más incorporaciones es porque los jugadores que ya estaban eran válidos y lo están demostrando. No hemos tenido que hacer una revolución, sólo apuntalar algunas posiciones porque lo demás lo teníamos aquí. A base de trabajo y de dar confianza, los jugadores cada vez están dando más y rindiendo más.

-Está claro que el Sanluqueño atraviesa el mejor momento de la temporada pero igual al técnico le toca rebajar un poco la euforia.

-Sí. Soy de los que vive la realidad. Estamos en un buen momento que nos sirve para poder trabajar mejor, con más ilusión para poder sacar más rendimiento a las cualidades que cada uno tiene pero nos queda mucho por sufrir porque era mucho el déficit que teníamos. Todavía no hemos salido del descenso, sólo hemos dejado la última plaza y empatado a puntos, así que no hemos hecho todavía nada, nos queda mucho y hay que ser igual de exigentes con nosotros mismos para ofrecer el máximo en cada partido.

-Pues ahora vienen curvas: Mérida, La Hoya Lorca, Melilla...

-Para nosotros todos (los rivales) son curvas porque siendo los últimos todos son mejores que nosotros. Tenemos las ideas claras y sabemos que si hacemos un buen trabajo podemos plantar cara como ya hicimos con el Marbella, el Cartagena, Jumilla, Murcia...

-Quedan 33 puntos en juego y seis partidos en El Palmar. ¿Ha echado ya cuentas?

-Las cuentas están claras. Si somos capaces de ganar los partidos de casa estamos salvados. Si además arañamos, como últimamente, fuera de casa pues todavía mejor. Pero sabemos que si nos hacemos fuertes en casa tenemos todas las opciones de salvarnos.

-¿Está el equipo preparado para un nuevo traspié?

-Estoy convencido de que sí porque ya hemos tenido que remontar partidos en las últimas jornadas. Con resultados contrarios el equipo ha seguido con la misma ilusión, sin entrar en baches anímicos y dando la cara. Sabemos que habrá algún revés porque lo tiene que haber, son muchas las jornadas que quedan todavía pero soy consciente de que el equipo está preparado para seguir peleando.

-El apoyo de la afición, que estaba muy desencantada, tiene que ser decisivo en el tramo final.

-Es cierto. Era algo que teníamos que darle la vuelta nosotros y poco a poco estamos haciendo que la gente confíe en nosotros, que piensa que es posible conseguir la salvación y por supuesto necesitamos de su apoyo y de su ánimo. El Palmar sabemos que es un campo complicado y si además el público se echa encima y anima es mucho más difícil para los rivales.