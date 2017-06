Fue bonito mientras duró...

El Arcos dejó escapar la oportunidad de pasar a la siguiente ronda de la promoción de ascenso a Segunda División B al ver como el Ontinyent le daba la vuelta a la eliminatoria al ganar por 0-2 en un Antonio Barbadillo a rebosar. De este modo, el conjunto serrano vio cómo se le escapaba el objetivo que encarrilaron en la ida con la victoria por 1-2 a domicilio y pone así punto y final a la temporada con sabor agridulce.

Los visitantes, por su parte, necesitaban ganar por una diferencia igual o superior a dos goles para pasar a la última ronda. Parecía complicado, por no decir imposible, pero los de Miguel Ángel Mullor lograron la victoria que necesitaban y se cuelan en la fase definitiva que les puede catapultar a la categoría de bronce por la puerta grande.

Los de José Pérez Herrera afrontaban el choque con tres bajas de gran calado: el delantero Antonio Sánchez por sanción y Oca y Zúñiga por lesión. Éste último no se recuperó a tiempo y se perdió también el segundo partido de la eliminatoria. Estas circunstancias obligaron al técnico local a dar entrada a Maqui al once, a pesar de las molestias que arrastraba, y a reestructurar la zaga defensiva. Gabi, que era duda, finalmente también entró en el once titular del conjunto arcense. Eran piedras en el camino, pero nada hacía presagiar que los locales cayeran.

La primera parte estuvo dominada por los arcenses, que tuvieron las ocasiones más claras y contuvieron con éxito los intentos del Ontinyent de llegar con peligro a la portería de Fran haciéndose con el control del centro del campo gracias a la labor de Melo. Maqui, a los 12 minutos de partido, tuvo la primera para los de José Herrera con un remate de cabeza, y un minuto más tarde Zafra haría lo mismo. Sin embargo, su disparo se topó con una gran intervención de Raúl Poveda bajo palos. El propio Zafra gozó de otra unos segundos después, pero no llegó al remate por milimetros. Eran los mejores minutos del Arcos. El gol rondaba la portería del Ontinyent, pero los locales no fueron capaces de poner la puntilla y perdonaron, lo que al final acabaron pagando caro. Los de Mullor, por aquel entonces, no daban sensación de peligro ni valentía, ni parecía que tuvieran la energía para ir a por el partido y a por la eliminatoria. Fuentes era quien daba más señales de vida.

Tras el descanso, el partido cambió por completo. Mullor movió el banquillo dando entrada a Francesc, un jugador que ya dio grandes quebraderos de cabeza al Arcos en el partido de ida. Fue, sin duda, el gran acierto táctico del técnico visitante. A partir de aquí, el partido fue para los levantinos. Cristo abrió el marcador en el minuto 55 tras un buen robo de balón en la medular y una mala reacción de la defensa local, envió el balón al fondo de la portería con un disparo raso al segundo palo. Ese gol era la señal de que el partido iba a cambiar.

Los nervios se adueñaron de los jugadores del Arcos, y las imprecisiones fueron a más. Melo tuvo el gol en sus botas con una contra bien llevada por Canty que podía haber sido el empate, pero no estuvo acertado. A partir de entonces, el Ontinyent desplegó sus líneas y se lanzó al ataque a por el partido, sabiendo que tenía la remontada a tan solo un gol. Sin hacer un fútbol primoroso, sino de potencia, fuerza y corpulencia.

Los serranos lo intentaban a la contra, pero lo único que obtuvieron fue el mazazo definitivo: gol de Francesc a falta de un cuarto de hora para el final. José Pérez Herrera movió el banquillo, pero nada se pudo hacer. Los jugadores estaban cansados por el esfuerzo acumulado y con la moral tocada, lo que ponía aún más cuesta arriba el partido. De esta manera el Arcos se despedía de sus últimas opciones de promoción de ascenso y ponen punto final a la temporada.