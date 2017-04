El bálsamo chipionero

La llegada de José Antonio Neva al banquillo del Chiclana CF para lo que resta de liga no ha podido comenzar de mejor manera: consiguiendo la victoria a domicilio en casa del Rota, rival directo por la permanencia en la categoría. Es la segunda etapa del chipionero como entrenador del conjunto blanco, al que dirigió en la campaña 04/05 y curiosamente se vuelve a reencontrar doce años después con el jugador que él mismo trajo a este equipo, el incansable Javi Muñoz. "Es uno de estos jugadores que surgen una vez cada mucho tiempo. Es un portento físico que se conserva exactamente igual que cuando lo entrené por primera vez" (ríe), reconoce sorprendido tras ver que el delantero sigue inmaculado a sus 40 años en el once titular del Municipal.

El cambio era necesario para reconducir el rumbo del equipo y Neva ha sido ese bálsamo que ha dado tranquilidad al vestuario, a la directiva y a la afición con la victoria del pasado domingo. "Ese triunfo es más valioso tal vez que otro cualquiera porque no solo nos jugábamos los tres puntos, sino que lo hacíamos con un rival directo con el que se puede dar el caso de que tengamos que desempatar mirando la diferencia de goles. Es como sumar casi un punto más", explica Neva. Anímicamente por supuesto que ha sido más que positiva en el ánimo de la plantilla, que ha vuelto a recuperar la confianza en sí misma y en lo que es capaz de hacer. "La semana pasada entrenamos todos los días y pude comprobar el compromiso que tienen con el club y las ganas de revertir la suerte. Esta semana hemos encarado las sesiones con la misma intensidad porque aún no hemos conseguido nada", recuerda el chipionero. La Palma será el equipo que reciban en el Municipal la próxima jornada y la diferencia en la tabla no augura un enfrentamiento sencillo para los blancos.

A sus 49 años, Neva lleva más de la mitad de su vida entrenando, pues tuvo que retirarse de forma prematura como futbolista por una lesión que sufrió en la rodilla a los veinte años y que cuatro después le hizo abandonar de forma definitiva el fútbol desde dentro del campo. Como quería seguir vinculado a este deporte y encontrándose en plena juventud, se preparó para ser entrenador y con 24 años comenzó su andadura. Ha dirigido a innumerables conjuntos tanto dentro como fuera de Andalucía, casi siempre en Tercera División e incluso cerca de jugar un ascenso a Segunda B con el Pozoblanco, que no se produjo precisamente por el goal average del que hablábamos antes y que tan importante es en muchas ocasiones. "Tal vez esa sea la etapa que recuerdo con más cariño, por el excelente trato que recibimos mi familia y yo y por todo lo que trabajamos para conseguir disputar la liguilla", recuerda el míster.

Sanluqueño, Chiclana Industrial, Plasencia, Don Benito, Recreativo Portuense, Ceuta... tantos son los equipos por los que ha pasado que la experiencia que acumula el técnico es inabarcable. En más de una ocasión ha entrenado a jugadores mayores que él, procedentes de Primera o Segunda División y destaca "que sean precisamente los más curtidos los primeros que te respetan aunque vengan de más arriba. Afortunadamente en mi carrera me he encontrado con más de éstos que con niños que se creen estrellas por meter dos goles".