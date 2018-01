El aterrizaje de Pau Franch potencia el ataque del San Fernando

Pau Franch, de 29 años de edad, es ya nuevo jugador del San Fernando CD. El delantero castellonense aterriza en La Isla procedente del Atlético Saguntino, conjunto del grupo III de Segunda División B, y con una amplia experiencia en la categoría de bronce. Además, cuenta en su currículo con 15 partidos y un gol en Segunda División A en las filas del Castellón.

Formado en las categorías inferiores de la entidad levantina, debutó en la categoría de plata en la jornada 13ª de la temporada 2007-08 frente al Eibar. Tras un breve periplo en calidad de cedido en el Alcoyano, Franch ya no abandonó la Segunda División B. En El Collao, con apenas 21 años, anotó siete goles en 17 encuentros antes de volver a Castalia. Por aquel entonces, en la 2010-11, el Castellón se encontraba en una delicada situación económica. Tanto es así que, aunque Franch y sus compañeros lograron la salvación deportiva, los albinegros fueron descendidos administrativamente a Tercera División.

Ello provocó que hiciera las maletas rumbo a Denia, donde la situación fue desgraciadamente muy similar tras anotar nueve goles en 32 encuentros. Fue en 2012 cuando Franch encontró cobijo en el Olímpic de Xátiva. Allí vivió dos notables campañas, con 11 goles en 66 duelos.

En la 2014-15, Pau Franch probó por primera y única vez hasta la fecha el grupo IV de la categoría de bronce en las filas de un La Hoya Lorca que vivió en la zona templada con Franch en plena madurez como ariete titular, aportando cuatro goles. Al término de esa temporada, emprendió otra aventura en la Arandina, donde fue máximo goleador con 11 tantos.

A mitad del pasado curso, Pau Franch cambió Tudela por Socuéllamos. En Navarra no encontró su sitio, así que atendió la llamada de un conjunto necesitado de puntos y goles para huir de la quema. No se pudo evitar el descenso y Pau Franch voló de vuelta al gtrupo III, al Atlético Saguntino. A pesar de la buena temporada de los valencianos, que son séptimos, Pau no se ha encontrado cómodo en los esquemas de David Gutiérrez. Con un solo gol en su haber este curso, sus ganas le han llevado a buscar nuevos retos en La Isla de León.