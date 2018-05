El ascenso, en dos campos

El ascenso del Conil a Tercera División depende de lo que ocurra esta mañana en dos campos distintos del grupo I de la División de Honor Andaluza. El conjunto jandeño, que se encuentra a un par de puntos del Coria a falta tan solo de esta última jornada de la competición, está obligado a imponerse en su visita al San José pero a su vez necesita que el equipo coriano no sea capaz de vencer en el estadio Chapín al Xerez DFC, ya campeón matemático gracias principalmente a que como local no ha perdido jamás pues solo los entrenados por Javier Zafra han sido capaces de puntuar en feudo jerezano con una igualada.

Aunque no dependan de sí mismos, los amarillos confían plenamente en que los pupilos de Pepe Masegosa pongan la guinda a una temporada fenomenal y prácticamente inmaculada en casa. Zafra, su técnico, no duda de que el Coria lo tendrá muy complicado para sumar los tres puntos en litigio: "Estoy seguro de que el Xerez DFC saldrá al campo a ganar, fijo que jugará con honestidad. Además, tiene el aliciente de no perder ningún partido en casa a lo largo de la campaña. Siempre se salta al terreno de juego con la intención de vencer, por mi cabeza no pasa lo contrario".

En cualquier caso, para el roteño lo primero es lo primero: "Ya no tenemos más margen de error. Hay que olvidar lo ocurrido en choques recientes y dejarnos el alma porque este choque contra el San José sí que es una finalísima. Si el Coria falla y nosotros no vencemos, se nos quedará cara de tontos. Vamos a jugar nuestro partido; luego ya veremos".

Las únicas bajas son las de dos hombres muy importantes en el apartado ofensivo, que sufrieron roturas musculares el pasado fin de semana. Sin duda, no contar con Joselito Cornejo ni José Mari es un evidente hándicap.