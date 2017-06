Una apisonadora llamada Nadal

Ahora el manacorí se medirá en cuartos de final con otro español, Pablo Carreño, que se impuso a Milos Raonic por 4-6, 7-6 (2), 6-7 (6), 6-4 y 8-6 tras 4.17 horas, a la séptima bola de partido. "Si pensara que no tengo ninguna opción no jugaría contra Nadal. Sé que será difícil, es el mejor jugador de la historia en tierra y está jugando bien. Pero lo voy a intentar. Estoy jugando bien, tengo confianza. Es cierto que estoy cansado, pero tengo un día para descansar", dijo.

Nadal recrimina al árbitro: "No me vas a pitar más"

Enfadado después de que le pitara un warning, Rafa Nadal estalló en Roland Garros contra el árbitro portugués Carlos Ramos. "Me vas a tener que pitar muchos warnings en este partido, porque no me vas a pitar más", le dijo el balear durante su duelo con Roberto Bautista. El colegiado le cantó a Nadal un warning cuando el partido iba 3-1 y 30-0 a su favor por excederse en el tiempo para sacar. El juez de silla luso ya le había avisado en el primer juego del partido para que se apurara. Minutos después, en el descanso, Nadal le recriminó a Ramos su actitud. "¿Si acabo un punto en la red tengo que ir corriendo a por la toalla?", le preguntó con semblante serio. Según el reglamento, los tenistas pueden tomarse un máximo de 20 segundos entre punto y punto en los Grand Slam. En los torneos del circuito ATP ese tiempo es de 25 segundos. Sin embargo, los árbitros suelen ser flexibles y muchos jugadores sobrepasan habitualmente los 20 segundos. Nadal, ex número uno, es uno de los tenistas que más tiempo se toman para sacar y en el pasado tuvo discusiones con varios árbitros. De hecho, consiguió que el brasileño Carlos Bernardes no le pitara durante un tiempo.