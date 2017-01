Del antiguo Luis Sitjar a Son Moix

Cada partido suele deparar algún guiño histórico y el de hoy no es menos. El Cádiz pisa hoy el césped del Iberostar Estadio por primera vez en Segunda División A. Ya jugó en ese campo en la temporada 2005/06 pero no en la categoría de plata. Fue la última ocasión que el equipo amarillo militó en Primera, categoría en la que entonces también estaba el Mallorca. Allí se midieron, en Son Moix, el 22 de marzo de 2006, con triunfo para los locales por 1-0.

Eran tiempos mejores para los dos, que ahora se vuelven a encontrar en la isla aunque un escalón por debajo. Los años recientes del Cádiz en Segunda B restaron la posibilidad de nuevos enfrentamientos entre ambos conjuntos.

No es el único estadio mallorquín en el que ha jugado el Cádiz. Fue en la categoría de bronce, en la campaña 2001/02, cuando el cuadro gaditano visitó Palma pero no para medirse al Mallorca, sino al filial, con el que coincidió en el grupo IV de Segunda División B. El encuentro tuvo como escenario un estadio hoy en desuso: el Luis Sitjar. El club balear se mudó en 1999 de la viejas instalaciones, ubicadas en el centro de la ciudad, al moderno Son Moix, a las afueras. El filial siguió jugando algunos años más en el Luis Sitjar y el 28 de septiembre 2001 recibió al Cádiz en la quinta jornada de Liga en un choque resuelto a favor de los amarillos por 1-3. Defendía la portería de la escuadra isleña Alberto Cifuentes. El viejo estadio fue demolido hace año y medio y ahora el Cádiz no se enfrenta al segundo, sino al primer equipo del Mallorca, en el estadio que desde 1999 es escenario permanente de los encuentros del cuadro bermellón.