Los amarillos empiezan a abrir brecha

El Cádiz no para de crecer en la competición. El cambio de año no desvía un milímetro la trayectoria de un equipo que se asienta en la cuarta posición, en la que habita por tercera jornada consecutiva gracias a su marcha imparable avalada por últimas cuatro victorias concatenadas (Real Zaragoza, Córdoba, Sevilla Atlético y la de ayer en Elche). La novedad no es que el conjunto amarillo conserve ese puesto de promoción de ascenso a Primera División. Lo más llamativo es que empiece a abrir una mínima brecha con sus inmediatos perseguidores y además cada vez esté más separado del descenso. Esos son los principales beneficios que otorgan los tres puntos obtenidos in extremis en el campo del cuadro alicantino.

La escuadra entrenada por Álvaro Cervera acumula 33 puntos cuando aún resta un encuentro para que finalice la primera vuelta del campeonato liguero. Atesora tres puntos más que el Sevilla Atlético, quinto en la tabla, y está cinco por encima de Huesca (sexto), Real Valladolid (séptimo) y Lugo (octavo), los tres con 28. Tenerife, Reus y Real Zaragoza, con 27, quedan ya a una distancia de seis. Elche, Oviedo y Córdoba, con 26 están a siete. El colchón adquirido por los gaditanos da tranquilidad para afrontar el futuro, aunque la Liga en Segunda División A es muy larga y no se puede bajar la guardia.

El objetivo prioritario establecido por el club es la permanencia y muy mal se le tiene que dar al Cádiz para no conseguir 18 puntos en las 22 jornadas restantes y alcanzar así los 51 que en principio serían necesarios para certificar la salvación. El Cádiz dispone a día de hoy de una ventaja de 11 puntos sobre la zona de descenso, ocupada en su primer escalón por el Mirandés con 22.

Si se mira más arriba, el Cádiz sólo tiene un punto menos que el Getafe, tercero, y está tres por debajo del Girona, segundo. El líder, el Levante, dispone de siete puntos de renta sobre los amarillos.