El adiós se adelanta por la amenaza de temporal

Espectaculares condiciones para la tercera jornada de la Semana Olímpica Andaluza, XVIII Trofeo de Carnaval, última para todas las clases a excepción de la clase RS:X Masculino, Femenino y Sub 21. La amenaza más que probable de un fuerte temporal para hoy, aconsejó a la organización a tomar la decisión de dar por finalizados los campeonatos para todas las clases y dejar sólo las tablas sénior pendientes de navegar hoy al ser una disciplina que aguanta más viento.

Los dos primeros campeonatos de España resueltos son el de 49er que se llevan, según lo previsto y después de ganar las nueve pruebas disputadas, los cántabros Diego Botín e Iago López, y el de 470 de la mano de la tripulación balear/canaria de Silvia Mas y Patricia Cantero. Sin campeonato de España en juego, también disfrutan ya de los triunfos absolutos las gallegas Patricia Suárez y Julia Rita en 49erFX; el ruso Kirill Tereshkin en Láser Radial; la danesa Anne Marie Rindom en Láser Radial Femenino; el polaco Filip Ciszkiewicz en Láser Standard; el suizo Joshua Richner en Láser 4.7; el turco Alican Kaynar en Finn, el andaluz Aurelio Terry (CN Sevilla) en RS:X Juvenil y la tripulación andaluza de Pablo Flethes y Manuel Páez (CN Puerto Sherry/CN Sevilla), campeones absolutos y de Andalucía de 420.

La organización decide dejar para hoy sólo las tablas sénior, que aguantan mejor el viento

En los podios definitivos de las disciplinas Láser destacan en 4.7 los andaluces Curro Pavón (RCN de El Puerto de Santa María) que ganaba una prueba en la despedida, y Javier Torres, del CN El Trocadero, subcampeón y tercero, respectivamente. En la clase Láser Radial Femenino, el descarte ha permitido subir a las integrantes del equipo olímpico español, la catalana Cristina Pujol y la canaria Martina Reino, clasificadas en los puestos 10º y 16º, respectivamente, con la andaluza Ana Moncada (CN Sevilla) como tercera mejor entre las españolas en un meritorio 17º puesto. En Radial Masculino, tres españoles en el top ten y entre ellos el andaluz Antonio Coronilla que se despedía ganando la última manga. El regatista del CN El Trocadero acaba 6º y segundo español por detrás del regatista de Los Nietos, Finn Mullee, 4º, y por delante del tinerfeño Alfonso Fernández, 9º. En Láser Standard, el único español en el top ten es el torrevejense Jesús Rogel que acaba 7º, con Miguel Moncada (CN Sevilla) y Guillermo Flores (CN Río Piedras) en los puestos 18º y 20º, respectivamente.

En la clase Finn, el andaluz Pablo Guitián (CN Elcano) anotó un 3º en la despedida y logró su clasificación entre los diez mejores firmando el 9º.

En RS:X Juvenil, únicas tablas que no navegarán hoy, el joven Aurelio Terry hizo buenas las quinielas y se proclamó campeón no sin antes despedirse con otro 1º. El portuense en las filas del Náutico Sevilla logró, además, meterle más de diez puntos a su principal oponente, el catalán Guillem Segú.

En el cajón de ganadores de la clase 49er junto a Botín y López se situaron los gallegos Luis Bugallo y Jorge Lorenzo y los catalanes Nil Mas y Santiago Alegre, mientras entre las chicas las tres únicas tripulaciones españolas presentes en el campeonato se alinean en el podio final con el segundo y tercer puesto a manos de las catalanas Aura Miquel y Nuria Miró y las hermanas Carla y Marta Munté.

Impresionante la reacción de Blanca Manchón ayer entre la flota de RS:X Femenino tras un pinchazo inicial que la windsurfista del CN Puerto Sherry fulminaba con dos roscos y el descarte para ponerse líder absoluta y del campeonato de España de la clase. Aun con el nacional prácticamente asegurado, Manchón está obligada a seguir trabajando para retener el absoluto ya que renta sólo un punto a la polaca Zofia Klepacka.

Entre los chicos, flota Senior y Sub 21, el local Juan Manuel Moreno (Vistahermosa) repetía jugada y asustaba con un 28º inicial que arreglaba después con un 7º y un 6º. Moreno sigue destacando entre los españoles pero se complica el campeonato ya que tienen ahora un puesto por delante al balear Sergi Scandell con ocho puntos menos. No fue un buen día para el Sub 21 andaluz Fernando Lamadrid (CN Puerto Sherry) que bajó al puesto 32º pero en su caso sí parece segura su coronación como campeón de España.