Zidane ve "entendible" que Isco dude para renovar

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, calificó hoy como "entendible" la duda que tiene el centrocampista Isco para renovar por el equipo blanco, aunque aseguró que lo único que le preocupa es que "todos estén enchufados" para conseguir títulos.

"Es entendible (la duda que tiene Isco). Vosotros le preguntáis y él contesta con respeto. Vosotros sabéis lo que yo pienso de Isco. Un futbolista juega 20-25 partidos, le quitas al siguiente y no le va a gustar. El jugador siempre quiere jugar, pero a mí me interesa que todos estén enchufados. Es lo que me interesa ahora", declaró.

Zidane habló en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana ante el Valencia por la Liga española de fútbol, aplazado en su día por la participación de los blancos en el Mundial de Clubes. El Real Madrid tiene la opción de distanciar al Barcelona en cuatro puntos, pero el técnico francés avisó del peligro del rival.

"Sabemos que esta Liga es difícil. Estamos en febrero y estamos bien, pero no significa nada. Sabemos de la dificultad de todos los partidos y mañana tenemos otro complicado. Es un partido que sólo vamos a jugar el Valencia y nosotros y es importante para el resto de la Liga", advirtió.

Zidane detalló que "el Valencia es un equipo que últimamente está jugando mucho mejor, antes lo hacían bien pero los resultados no acompañaban".

"Es un equipo muy bueno y un campo que sabemos que va a ser difícil. De todas formas, son tres puntos lo que hay en juego, nada más", agregó.

Zidane manifestó su orgullo por la impliación de todos los futbolistas y su respuesta en los partidos. "Es mérito de todos, pero los más importantes son los jugadores, que creen en lo que yo quiero. Todos los días se entrenan y aguantan la presión, porque esto es el Madrid y todo se magnifica", relató.