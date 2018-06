Zafra seguirá en el banquillo

Francisco Javier Zafra continuará como máximo responsable del banquillo del Conil en Tercera División, según anunció el club jandeño después de la reunión que mantuvieron el técnico y el director deportivo, Hilario Basallote, una vez fue confirmado por parte de la Federación Española de Fútbol el ascenso a categoría nacional como consecuencia de la derrota del Ceuta con el Orihuela en la fase de ascenso a Segunda B.

El roteño no ocultaba su satisfacción por el logro conseguido aunque fuera un tanto de rebote después de que la temporada regular concluyera con el equipo amarillo ocupando la tercera plaza del Grupo I de la División de Honor Andaluza, por detrás del líder Xerez DFC y un Coria con el que compitió por el ascenso hasta el final. Igualmente, admitía su alegría tras alcanzar un rápido acuerdo para seguir al frente.

"Creo que durante la campaña hicimos méritos más que suficientes para subir", insistía Zafra, reconociendo la prontitud con la que hubo entendimiento para continuar como técnico. "Cuando las dos partes quieren no hay ningún problema. El acuerdo fue rápido, sólo puse algunas condiciones y no hubo pegas", precisa.

Preguntado por el futuro en la nueva categoría, el preparador de Rota explica que "nuestro proyecto es el de un club humilde, a buen seguro con uno de los presupuestos más bajos del Grupo X, así que el objetivo primordial no puede ser otro que mantenernos". Un objetivo que se antoja complicado por cuanto "nos vamos a encontrar con una de las Terceras más fuertes de los últimos años, y eso que no sabemos todavía si estarán Cádiz B y Sanluqueño, que espero que no por el bien de esos dos clubes y por nosotros mismos".

En el plano personal, a Javier Zafra también se le presenta la ocasión de sacarse una espinita. "Cuando subí dirigiendo a la Roteña ya trabajé en Tercera, pero en aquella temporada no pudimos lograr la permanencia, por lo que ahora afronto esta oportunidad como un reto personal", indica.

Sobre la plantilla con la que contará, apunta que "de momento sólo hemos tenido una primera toma de contacto, aunque ya tengo una idea de lo que quiero y a partir de ahí a ver lo que podemos coger en el mercado y las posiciones que más nos hace falta cubrir". "De todas formas -advierte- vamos a confeccionar el plantel con tranquilidad, sin precipitación, porque no tenemos ni fecha de cuándo empezará la Liga o la pretemporada. Ahora mismo toca esperar".

Por último, respecto a la afición, Zafra opina que "la gente tiene que responder porque se trata de una categoría muy bonita; van a venir equipos como los filiales, rivales de entidad que han militado en Segunda B, y eso es un aliciente. El reto, cuanto más bonito, mejor, y por nuestra parte no va a quedar porque vamos a intentar hacer las cosas bien. Además, una de nuestras armas debe ser la afición y hay que explotarla".

Por su parte, el director deportivo, Hilario Basallote, afirma que a partir de ahora la prioridad es "trabajar para hacer una plantilla competitiva, ocuparnos de las renovaciones, las salidas y las llegadas de futbolistas. Estamos barajando diferentes nombres, por supuesto con las limitaciones de presupuesto de un club humilde. Habrá que seguir trabajando con jugadores de cerca de la localidad y continuar cuidando la cantera; tenemos un equipo juvenil que ha hecho una gran campaña".