Zafra "Estoy en mi mejor momento"

Francisco Javier Zafra, extremo diestro del Arcos que anotó los dos goles del equipo de José Manuel Pérez Herrera en Onteniente, asegura que después de pasar un auténtico calvario la pasada campaña por una lesión de pubis -de la que tuvo que pasar por el quirófano- está ahora en su mejor momento. "Para mí es la mejor temporada en lo personal. Cuando estuve en el Sanluqueño no hice tantos goles y este año los estoy haciendo y además me encuentro físicamente muy bien. El año pasado lo pasé fatal con la lesión de pubis".

Con la lesión está totalmente olvidada, Zafra ha dado lo mejor de sí esta campaña y está teniendo un final de curso excepcional. Fue el mejor en Ejea y volvió a serlo en Onteniente, con dos tantos sitúan al Arcos con pie y medio en la eliminatoria final. "La verdad es que me estoy encontrando físicamente muy bien y me está saliendo una buena liguilla. He tenido la suerte esta semana de hacer dos goles y estoy muy contento".

El Arcos tiene la eliminatoria encarrilada pero Zafra advierte que no será fácil doblegar al Ontinyent. Recuerda la eliminatoria contra el Teruel hace dos temporadas cuando jugaba en el Sanluqueño: "Hace dos años con el Sanluqueño también perdimos 1-2 en la ida y luego igualamos la eliminatoria y pasamos en los penaltis, así que no nos podemos fiar de este resultado". Reconoce, no obstante, que "está bien encaminada pero ellos van a venir aquí a muerte y nuestra mentalidad tiene que ser salir a meter un gol para que se vean en la obligación de hacernos tres. No podemos meternos atrás ni asustarnos".

El extremo derecho cree que el segundo tanto en Onteniente fue clave por el momento en que se produjo: "Nos habíamos quedado con uno menos por la expulsión de Antonio antes de llegar al descanso y nada más comenzar la segunda parte nos vino muy bien ese gol aunque luego nos tocó sufrir con uno menos aunque defendimos bastante bien".

Zafra ya disputó una fase de ascenso con José Manuel Pérez Herrera como entrenador. Fue hace dos años en el Atlético Sanluqueño. "Tengo esa espinita clavada todavía porque tuvimos muy mala suerte perdiendo el ascenso en la última jugada en casa del Levante B. Ahora vamos por el buen camino en Arcos".

Y para terminar, pide el apoyo de la afición para el choque del domingo: "La gente se ha enganchado y la veo ilusionada. En el último partido contra el Ejea vino mucha gente y estoy seguro de que este domingo vendrán aún más".