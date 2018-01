Wilfred, infranqueable

Miguel hhgabi Ramos H

Zamora HH

324Minutos. Ha sido el tiempo que han tardado en hacerle un gol al equipo isleño en la segunda vuelta

Lolo Guerrero H

Nano Cavilla H

Theo H

Galindo HH

Sergio, 86' s.c.

Carri HH

Óscar Martín H

Pedro Ríos HH

Jacobo, 74' H

Pau Franch H

Buba, 69' H

Wilfred HHH

Carlos Julio H

Marcos s.c.

Peris, 12' H

Lolo H

Alonso HH

Javi Moreno H

S. Narváez, 92' s.c.

Ferrón HH

Añón, 83' H

Corpas HHH

Indiano HH

Chus Hevia HH

Luis Rioja HHH

Es cierto que 'si no puedes con tu enemigo, alíate a él'. Pero ayer Wilfred fue un enemigo sin negociación alguna. El cancerbero de Los Palacios, otrora en el equipo azulino y ahora enrolado en el Marbella, se convirtió en el héroe del conjunto malagueño y colaboró de manera vital en la victoria de su equipo y, por ende, en la primera derrota del cuadro de La Isla en la segunda vuelta de competición.

El San Fernando lo hizo todo para ganar. Fue un equipo enorme, eléctrico, brillante y peligroso. Pero no contaban con el portero del rival, con ese que, una y otra vez, fue desbaratando las ilusiones locales hasta dejarlas en la mas inquietante de las miserias.

Lo justo ayer, lo verdaderamente justo, hubiese sido una victoria local, y en el peor de los casos un empate. Pero nunca debió de perder el cuadro de José Pérez Herrera un partido donde los isleños pusieron todo sobre la cancha.

Y todo empezó con el peligro de un equipo que tenía unas tremendas hambres por darle continuidad a lo que ha ofrecido desde que comenzó el 2018. Los de La Isla salieron a morder y, en un visto y no visto, ya habían creado ocasiones suficientes para poder bajar un poco la intensidad. Así, en el 3' de juego ya apareció la figura de Wilfred en un doble remate, en primer lugar de Óscar Martín y en segundo de Carri. Pero es que en el 6' le sacó una mano a Carri, que no supo terminar de rematar en segundas instancias la jugada, mandando el cuero fuera.

No se enteraban, por aquellos entonces, los marbellíes, que tardaron 15 minutos en salir de su campo y 30 en crear su primera ocasión de gol. Pero parecía el día de los porteros y si Wilfred traía a los isleños por la calle de la amargura, Miguel Guerrero, en su debut, no iba a ser menos y en el 30' le sacó un balón inverosímil a Corpas, que contaba con su primera ocasión de gol.

El final de la primera parte fue trepidante. Carri lo intentó en el 33' con un disparo de falta directa desde 40 metros y Pau Franch lo intentó por segunda vez a pase de Pedro Ríos. Theo fue el tercero que lo intentaba. Las tres respuestas tenían un nombre propio, Wilfred.

De todas maneras los malagueños la tenían en el descuento de la primera mitad en una clara ocasión de Corpas. La respuesta era de Miguel Guerrero.

Con eso la primera mitad terminó con el protagonismo de los guardametas, lo que se traduce en los muchos ataques realizados, pero es que la segunda mitad no fue a menos, no bajó la intensidad, no bajó el nivel. Es más, subió.

Ya empezaron percutiendo los isleños con un disparo de Óscar Martín cuando no había transcurrido el primer minuto de juego, respondió Chus Hevia, un minuto después y en el 54, tanto fue el cántaro a la fuente, que se terminó rompiendo.

Tras el gol del Marbella, los isleños parecieron noqueados y, por espacio de 5 minutos deambularon por el campo, lo cual aprovecharon los marbellíes para tener una clara ocasión a través de Luis Rioja, que se fabricó una enorme jugada y disparó fuera.

Igualaron los isleños y pareció que la remontada era posible. Pero estaba Wilfred. Y le sacó un balón a Pedro Ríos, a pase de Buba (70') y sacó un tremendo disparo de Óscar Martín (83') y le sacó la enésima oportunidad a Carri (84'). Y le dio alas a su equipo para que aprovechará una contra, un disparo, un rechace de Miguel y un nuevo disparo que Nano introdujo en su propia puerta con el infortunio de su lado.

Lo intentaron en el final los isleños, pero Carri, que seguramente anoche soñó con él, no pudo terminar en el 92' por culpa de Wilfred que se volvió a lucir en el 94' a disparo de Óscar.

El tercer gol, tiene la reseña de un equipo volcado y desguarnecido atrás, de una contra, con calidad, de Luis Rioja y de una sentencia tan innecesaria, como injusta.

Los isleños merecieron más, hicieron méritos para más, pero se encontraron con Wilfred.