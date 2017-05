Warriors-Cavaliers, la final soñada

La NBA tendrá su final soñada: los Cavaliers derrotaron a los Celtics en la final de la Conferencia Este y se enfrentarán a los Warriors por el anillo de campeón.

Con 35 puntos, LeBron James guió a los actuales campeones a un incontestable triunfo por 102-135 en Boston y de paso se convirtió en el máximo anotador de la historia de los play off, superando al mítico Michael Jordan.

Los Cavs pusieron así el 4-1 a la serie y llegan a la final habiendo perdido tan sólo un partido en su camino en las eliminatorias por el título, pues antes superaron por 4-0 a los Pacers y a los Raptors. Sin embargo, ahora tendrán enfrente a un equipo que no cedió ninguna derrota. El conjunto de Curry y Durant pulverizó a sus rivales: 4-0 a los Trail Blazers; 4-0 a los Jazz; y 4-0 frente a los Spurs.

El duelo entre los Cavs y los Warriors será una reedición de las finales de los dos últimos años. En 2015 vencieron los Warriors (4-2) y en 2016 (3-4), los Cavaliers. El primer encuentro se disputará el jueves 1 de junio en el Oracle Arena de Oakland. "Primero tenemos que disfrutar de este triunfo y luego ya nos prepararemos para la final", dijo LeBron James, de 32 años, que alcanzó los 5.995 puntos en play off suparando los 5.987 de Jordan. "Es un gran honor. Pero creo que mi marca no tiene demasiada importancia ya que él logró más puntos que yo en menos partidos, lo que significa que fue más rápido", comentó LeBron. "Uso el número de Mike (el 23). Creo que comencé a enamorarme de este deporte por Mike, sólo por lo que él logró. Cuando veías a Jordan era casi como un dios. Así que yo no pensaba que podía ser como él", afirmó. La canasta que permitió a James superarlo fue un triple desde el lado izquierdo del ataque de los Cavaliers en el TD Garden de Boston, cuando faltaban 2.40 minutos para el final del tercer cuarto.

LeBron James disputará además su séptima final consecutiva de la NBA: cuatro con los Miami Heat y las dos últimas con los Cavaliers. Pese a que los Warriors contarán con el factor cancha a su favor, el conjunto de Cleveland fue capaz de remontar el año pasado un 3-1 en contra, algo nunca visto en las finales de la NBA. Pero esta vez, en Cleveland son conscientes de que la historia no será la misma porque, de alguna manera, ninguno de los dos equipos llega sin demostrar el verdadero nivel de juego que pueden alcanzar dado que nunca fueron exigidos en los play off.