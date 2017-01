Vuelven a la isla

La visita del Cádiz al Mallorca -próximo domingo a partir de la seis de la tarde- adquiere un sabor especial para varios jugadores del conjunto amarillo con pasado más o menos reciente en la escuadra isleña. El portero Alberto Cifuentes y los delanteros Dani Güiza y Alfredo Ortuño defendieron en su día el escudo del club bermellón, al que ahora tienen enfrente. El fútbol, como la vida, da muchas vueltas y en este punto determinado de sus respectivas carreras les toca medirse a un ex que no atraviesa precisamente su mejor momento.

El Cádiz llega a Baleares ubicado en una cómoda tercera plaza para enfrentarse a un adversario que vive una situación complicada en la 18ª posición, una por encima del descenso. Vidas opuestas aunque se presenta un duelo equilibrado, como suele ser norma en una igualada categoría de plata.

Alberto Cifuentes atesora una amplia trayectoria en el Mallorca. Su vínculo con el equipo isleño se extendió durante cinco años. Empezó en el filial en la temporada 2000/01 en Segunda División B, con 21 años, después de haberse estrenado como portero dos campañas antes en Segunda A con el Albacete, el conjunto de su tierra. De allí pasó al Dos Hermanas y del cuadro sevillano voló a Palma. En el curso 2001/02 alternó entre la primera plantilla y el segundo equipo y con el B llegó a medirse al Cádiz cuando el cuadro rojillo coincidió con el amarillo en el grupo IV de la categoría de bronce. En el ejercicio 2002/03 volvió a moverse entre Mallorca y el B y formó parte de la plantilla que se proclamó campeón de la Copa del Rey.

No terminó de debutar en Primera y a mitad de la campaña 2003/04 se enroló en el Ciudad de Murcia para regresar a la entidad isleña en la 2004/05, en la que fue suplente en la máxima división. Al final de esa temporada cerró su ciclo en el Mallorca y desarrolló su carrera en otros equipos hasta firmar por el Cádiz en la 2015/16. Fue llegar y lograr el ansiado ascenso y ahora, camino de los 38 años, disfruta día a día en la recta final de su profesión de futbolista.

Cifuentes coincidió con Dani Güiza en las filas del Mallorca, tanto en Primera como en el filial en Segunda B. El jerezano también fue rival del Cádiz en la 2001/02, aunque había aterrizado en Palma en la 1999/2000, cuando debutó en Primera División con 19 años. Cinco fueron las campañas de unión con el cuadro mediterráneo, con el que alcanzó su cotas más altas como futbolista. Ganó la Copa del Rey en 2003 y en la andadura 2007/08, en su regreso a la isla, fue el Pichichi de Primera con 27 goles que le llevaron a ser seleccionado por Luis Aragonés para disputar la Eurocopa con España, con la que tuvo el honor de quedar campeón.

Dani Güiza vivió años inolvidables en el Mallorca y ahora vuelve al lugar donde disfrutó de una de sus mejores etapas en su dilatada carrera.

Los dos veteranos guardan hermosas vivencias de un recorrido que, en el caso de Ortuño, es mucho más reciente y corto. El murciano tuvo un paso efímero por el Mallorca, en el que militó la segunda parte de la pasada temporada cedido por la Unión Deportiva Las Palmas después de haber militado en el Real Zaragoza, también en calidad de préstamo, en la primera mitad de curso.

Su breve estancia en el club balear le valió para ganarse el interés de la entidad de volver a contar con sus servicios. Marcó cuatro goles y ofreció un rendimiento notable que hizo que el Mallorca pujara por su servicios el pasado verano. La gestiones de Quique Pina y Juan Carlos Cordero dieron un giro radical y el atacante acabó recalando en el Cádiz, equipo en el que cuajó una excelente primera vuelta con 13 tantos. Las miradas estarán puestas en él el próximo domingo. Él marcó el gol -de penalti- del conjunto gaditano en el primer duelo entre los dos rivales que de nuevo se ven las caras en la 23ª jornada con necesidades bien distintas.

Tanto Ortuño como Cifuentes apuntan a la titularidad en Son Moix si no surge ningún contratiempo. Son fijos en las alineaciones cada fin de semana. En el caso de Güiza, suele ser suplente y no juega siempre -no participó el pasado fin de semana en el compromiso contra el Almería-, aunque puede salir en cualquier momento y aportar su calidad para asestar un golpe mortal, como hizo no hace mucho frente al Elche.