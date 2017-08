"La Vuelta será especial por la retirada de Contador"

Javier Guillén, director de la Vuelta a España, se muestra "ilusionado" ante el comienzo de una 72 especial por su salida desde Francia, la participación de lujo y el componente emocional de la retirada de Alberto Contador cuando atraviese la línea de meta en Madrid el próximo 10 de septiembre.

"Es una edición especial porque es la primera que sale de Francia. Para la Vuelta es muy importante porque consolidamos nuestra relación con este país desde punto de vista del recorrido. Saldremos de Nimes, una ciudad de enorme conexión con España por muchos puntos en común: su concepto de la Hispanidad, la cultura romana, la tauromaquia, su pasión por el flamenco, su vinculación con nuestra gastronomía..", dijo a el responsable de la Vuelta.

Aunque la participación hace soñar a organizadores y aficionados, la ronda nacional echará de menos algunos corredores de indudable carisma en el pelotón.

"La participación es en conjunto excepcional. Echaremos de menos a Alejandro Valverde, pero los que están componen un grupo difícil de mejorar. Estarán Froome, Nibali, Aru, Contador, Bardet, lo mejor que podemos tener. También nos hubiera gustado contar con Dumoulin. Esta lista la hubiera firmado en enero".

Una Vuelta que nacerá con el protagonismo de Contador tras el anuncio de su retirada. El madrileño, con tres Vueltas en su palmarés, además de 2 Tours y 2 Giros, será una referencia desde la salida en Nimes hasta la meta de Cibeles, en la capital.

"Supone mucho que Contador haya elegido la Vuelta como última carrera. Es un corredor muy querido, que arrastra mucho público, el más combativo y admirado. La afición se enamora de él por su forma de correr, siempre agresivo. Que haya elegido la Vuelta en su despedida es un honor. No ha optado por el Giro o el Tour, sino por su carrera, con los suyos. También por eso será una edición especial".

Guillén se siente agradecido al ciclista de Pinto por su decisión, por lo que "recibirá el tributo que se merece".

"La Vuelta nace con el componente sentimental de la retirada de Contador. Al final habrá un reconocimiento, pero hay que recordar que él viene a competir, a ganar, y de momento no le vamos a distraer de las etapas. En Madrid tendremos un gesto con él, se lo merece, aunque el principal homenaje se lo rendirá el publico día a día".

Sobre el recorrido, que incluye 9 jornadas con final en alto, Guillén cree que con menos finales en rampa y el predominio de la montaña, la emoción está garantizada hasta el final.

"El recorrido conserva la esencia de los últimos años, y la montaña creará más diferencias que otro años. No hay rampas al final y serán los puertos los que marquen las diferencias. Hasta Andalucía no creo que las haya. Para compensar, hemos puesto una crono larga de 40 kilómetros para rodadores, si no, los escaladores tendrían excesiva ventaja. Es una Vuelta compensada, y con Los Machucos y el Angliru el interés se garantiza hasta el final".

El responsable de la Vuelta tiene depositadas muchas esperanzas en Los Machucos, puerto cántabro que en su opinión "será el último gran hallazgo de la Vuelta".

"Es un puerto que le encantará a la gente y será una nueva referencia de la carrera, con rampas durísimas, curvas de herradura y también con algún descanso. Formará parte del imaginario del ciclismo".

Según Guillén,"su descubrimiento supondrá una gran inversión, la zona se va a revitalizar y dejaremos un legado espectacular. Los que han subido el puerto hablan de su dureza, que es brutal. Quien no haya ido a reconocerlo antes se puede llevar una sorpresa".

"Quiero carrera hasta el final y que no haya percances de caídas. Ante todo apostamos por la seguridad. Esperamos estar a la altura y que el público se divierta. Hay recorrido y participación para el espectáculo".

Sobre la presencia de azafatas en el podio de vencedores, la Vuelta 2017 se unirá a los cambios que ya se han adoptado en algunas carreras.

"No hemos querido estar al margen del debate y hemos establecido ajustes en la ceremonia del podio. Tendremos chicos y chicas en la entrega de premios. Un "azafato" y una azafata se turnarán para entregar a las autoridades los premios que posteriormente recibirán los corredores. Vamos a considerar más la labor de asistencia que de imagen".

Por último, el director de la Vuelta se refirió al número de vehículos en carrera para evitar incidentes.

"Habrá mayor control de los pilotos en carrera y una mayor concienciación, La UCI dará un curso de circulación a los que van en carrera. Nosotros valoramos el currículum y miramos la racionalidad del numero de motos en ruta. Es imposible eliminar más vehículos, que son necesarios, pero estarán controlados y con las normas claras".