Vonn, tercera en los ensayos, desafía a sus acosadores

La esquiadora austriaca Stephanie Venier marcó el mejor tiempo en el segundo entrenamiento para el descenso, que se disputará mañana en Jeongseon. Venier encabezó la tabla por delante de la italiana Sophia Goggia y de la estadounidense Lindsey Vonn.

Venier, que cubrió la pista de Jeongseon -de 2.775 metros de longitud, con salida a 1.275 de altitud y un desnivel de 730-, en 1.39,75, ocho centésimas menos que Goggia y 35 menos que Vonn.

La estadounidense, gran estrella mundial de esquí alpino, es también actualidad en la villa olímpica por motivos ajenos al deporte. Vonn, quien está sufriendo estos días una campaña de acoso en las redes sociales, aseguró que no se dejará intimidar y que seguirá manteniendo sus puntos de vista.

"Eso es exactamente lo que quieren los acosadores", dijo la norteamericana tras completar el entrenamiento para el descenso de los Juegos.

Vonn ha recibido mensajes ofensivos por unos comentarios interpretados como críticos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Antes de los Juegos, Vonn afirmó que no visitaría la Casa Blanca si fuera invitada. Y agregó que quería "representar bien" a su país. "No pienso que haya mucha gente en el Gobierno que esté haciendo eso", añadió.

"Voy a mantener mis principios. No voy a echarme atrás. Quizá no sea tan explícita ahora, pero no significa que hayan ganado", avisó.