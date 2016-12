"Entre Vizcaíno y yo hay una hermandad total"

No muy lejos en el tiempo quedan los enfrentamientos, muy duros en algunos momentos, entre Quique Pina y Manuel Vizcaíno; una etapa en la que el entonces presidente del Granada y el del Cádiz se tiraban los trastos a la cabeza y protagonizaban episodios de clara confrontación. Sin embargo, ese ambiente tenso y de evidente hostilidad fue a menos a final de la pasada temporada, apaciguado en buena parte por el ascenso del equipo. De alguna manera el murciano y el sevillano vieron que estaban obligados a entenderse por el bien del Cádiz y por intereses propios.

Quique Pina considera que la tormenta pasó y que el escenario que se abrió tras la misma es muy diferente. "La hermandad es total y absoluta. No hay mal que por bien no venga. Una discusión conlleva una hermandad y ahora mismo la sintonía es perfecta", aclara el consejero delegado.

El murciano fue más allá ayer en sus palabras hacia el que había sido hasta hace unos meses su enemigo número 1. "Hay respeto mutuo en todas las decisiones que se toman en el club y debo decir que me siento muy bien tratado por Manolo (Vizcaíno). Tiene todos los detalles que se pueden tener a nivel afectivo, deportivo y profesional, y concilia con mi familia… Es de agradecer que las cosas estén ahora de esta manera", recalcaba Pina.

No dudaba en recrearse del momento que viven las dos personas más importantes de la entidad desde la pasada junta general de accionistas, celebrada el día 19. "Mantenemos una amistad desde hace mucho tiempo pero esto la ha fortalecido. Sabemos que ha habido un tramo sin entendimiento en el que salió la rabia que teníamos ambos, pero no hay mal que por bien no venga. Puedo asegurar que todo eso forma ya parte del pasado". Y es que lo que no consiga un ascenso...